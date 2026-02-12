Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón largó la venta de entradas para el debut ante Deportivo Madryn

Colón se prepara para recibir a Deportivo Madryn el sábado por la primera fecha de la Primera Nacional, en un Brigadier López que promete estar colmado

12 de febrero 2026 · 14:22hs
Colón largó la venta de entradas para el debut ante Deportivo Madryn

Colón comenzó la venta de entradas para el partido del sábado ante Deportivo Madryn, desde las 20, por la fecha 1 de la zona A de la Primera Nacional. Será el estreno oficial luego de varios meses sin competencia, en un contexto marcado por una enorme expectativa.

El clima que se vive alrededor del club quedó reflejado en un dato contundente: Colón alcanzó los 27.000 socios, un número que funciona como un nuevo voto de confianza de los hinchas hacia este ciclo que está a punto de ponerse en marcha. La ilusión volvió a instalarse en el Cementerio de los Elefantes y se espera un marco acorde a la importancia del debut.

A través de sus redes sociales, el Sabalero brindó los detalles de la venta, aclarando que no habrá entradas generales, sino únicamente palcos y plateas disponibles para el encuentro. Se pueden adquirir en la sede o de manera online en https://www.boleteriavip.com.ar/event/description/1135/colon-vs-deportivo-madryn.

Una medida que apunta a ordenar el acceso y responder a la alta demanda que se anticipa para la jornada inaugural. Con el inicio del torneo cada vez más cerca, Colón comienza a vivir el debut con intensidad, mientras el hincha vuelve a ocupar su lugar para acompañar al equipo en una nueva ilusión dentro de la Primera Nacional.

Colón dio los precios de los palcos y plateas.

