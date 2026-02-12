El fixture empieza a tomar forma para Colón. Con la confirmación de que la AFA televisará los encuentros a través de LPF Play, el calendario de la Primera Nacional se va ordenando y el Sabalero ya puede subrayar otra fecha: el domingo 22 de marzo, desde las 17, visitará a San Telmo por la sexta jornada de la zona A.
Colón tiene día y hora para visitar a San Telmo por la fecha 6 de la Primera Nacional
Colón tiene cada vez más clara su hoja de ruta para la Primera Nacional 2026 y ahora ya conoce cuándo visitará a San Telmo por la fecha 6
La confirmación no es un dato menor. Después de meses sin competencia oficial, el cuerpo técnico ya dispone de un panorama mucho más claro para administrar cargas, planificar viajes y ajustar el trabajo semanal. Cada día y horario definido es una pieza más que encaja en la preparación de un torneo largo y exigente.
Puertas adentro, la certeza del cronograma permite afinar la logística; hacia afuera, empieza a crecer la expectativa del hincha, que vuelve a ponerle fecha y hora a la ilusión. Colón ya conoce el recorrido inicial del campeonato y empieza a transitarlo con agenda en mano, en una Primera Nacional que ya dejó de ser una incógnita para transformarse en realidad.
Los seis partidos iniciales de Colón en la Primera Nacional
Fecha 1 - Deportivo Madryn (L)
Sábado 14 de Febrero a las 20.
Fecha 2 - Central Norte (V)
Domingo 22 de Febrero a las 18.
Fecha 3 - Ferro (L)
Sábado 28 de Febrero a las 20.
Fecha 4 - Chaco (V)
Sábado 7 de marzo a las 18.30.
Fecha 5 - Acassuso (L)
Sábado 14 de marzo a las 19.
Fecha 6 - San Telmo (V)
Domingo 22 de marzo a las 17.