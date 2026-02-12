Uno Santa Fe | Colón | Colón

Alejandro Bonazzola: "Colón necesita 40.000 socios para estabilizar su economía"

El vicepresidente tercero de Colón habló de la campaña de socios, la economía del club, el mercado de pases y fue tajante sobre José Neris y Leonel Picco.

12 de febrero 2026 · 09:23hs
Colón atraviesa una etapa de reconstrucción institucional y deportiva en la Primera Nacional. Alejandro Bonazzola aseguró en Dial Deportivo (Radio FM 106.3) que “el club se está levantando y empezando a caminar”, destacó la campaña de socios como eje central para ordenar la economía y dejó definiciones fuertes sobre José Neris, Leonel Picco e Iván Delfino.

Campaña de socios y economía de Colón

Bonazzola remarcó que, tras asumir formalmente en diciembre, la dirigencia envió “señales claras y firmes” al socio. “En dos meses logramos dar respuestas concretas ante una situación angustiante en lo económico y armar un plantel competitivo que genere expectativa”, sostuvo. El crecimiento de la masa societaria es, para la conducción, la piedra angular del proyecto. “Hoy el piso es 30.000 socios, pero aspiramos a 40.000, como fuimos aquella vez en Paraguay. Si logramos esos números podemos estabilizar la economía de Colón”, afirmó.

En esa línea, explicó el delicado escenario financiero con una frase que sintetiza la complejidad: “El pasivo siempre es cierto y el activo siempre es incierto. Lo que debemos pagar es concreto; lo que tenemos por cobrar muchas veces genera dolores de cabeza”. También defendió la política de cuotas accesibles en un contexto económico adverso: “Colón es pueblo trabajador. Entendemos que son bolsillos flacos y por eso priorizamos una cuota social baja. Es vital que el hincha entienda que ser socio es sostener al club que ama”.

LEER MÁS: Los hinchas de Colón anotan: el paso a paso para ver los partidos por LPF Play

Derechos televisivos y presupuesto

Consultado por los ingresos de televisión, fue claro al contextualizar su peso en la estructura sabalera: “Son importantes, muy importantes, pero no determinantes para Colón”. Y agregó: “En la divisional hay un criterio solidario donde todos perciben lo mismo. Para clubes con menos presupuesto puede ser decisivo; para nosotros es un ingreso más dentro de una estructura mayor”. La clave, insistió, está en la masa societaria: “Colón tiene uno de los presupuestos más altos de la categoría. Necesitamos volumen de socios para sostenerlo”.

Mercado, Medrán y estructura deportiva

En el plano futbolístico, confirmó que la continuidad de Ezequiel Medrán fue una decisión tomada incluso antes de las elecciones. “Creemos que es el hombre ideal para este momento. Es joven, profesional y exitoso en los lugares donde trabajó”, señaló.

Sobre la llegada de Diego Colotto, reveló que José Alonso “ya tenía su nombre en la cabeza” y destacó el trabajo articulado en la conformación del plantel: “Se trabajó con muchísima responsabilidad entre dirigencia, director deportivo y cuerpo técnico. Medrán entiende que el equipo está muy bien armado y está conforme”. En cuanto a posibles incorporaciones, aclaró: “Creemos que el plantel está completo. Todos los jugadores están en condiciones de ser titulares o alternativas. Solo surgiría algún movimiento si aparece una oportunidad excepcional”.

LEER MÁS: Colón, con chances de llevar hinchas al partido en Salta contra Central Norte

José Neris y Leonel Picco

Uno de los tramos más contundentes fue el referido a José Neris. “Estamos intentando defender los intereses del club y hacer control de daño. Nos encontramos con una situación de cierta inflexibilidad del representante, que parece representarse más a sí mismo que al jugador”, disparó. Sobre Leonel Picco, confirmó negociaciones con Platense y destacó su importancia táctica: “No es el marco económico ideal, pero estamos trabajando y creemos que se va a resolver positivamente. Para nosotros es vital”.

Bonazzola también dejó un mensaje de serenidad para un torneo largo y exigente. Recordó una frase que le escuchó a Iván Delfino: “Esto es una carrera de resistencia, no de velocidad”. Y cerró con una imagen que mezcla deseo y convicción: “No solo imagino el Brigadier explotando, lo sueño de noche. Pero necesitamos paciencia. Si mantenemos la coherencia, Colón va a ser una máquina de sumar puntos y va a estar peleando el ascenso”.

Colón alejandro bonazzola Leonel Picco José Neris Iván Delfino
