Unión suma una baja sensible antes de la gira por Córdoba en la Liga Nacional

El serbio Marko Lukic será baja en Unión tras sufrir una lesión que, incluso, lo dejara fuera por varios meses en la Liga Nacional

Cuando el plantel se preparaba para viajar y encarar la gira por Córdoba por la Liga Nacional , Unión recibió una noticia que alteró los planes. El serbio Marko Lukic quedó descartado tras confirmarse una lesión de gravedad que lo marginará de la competencia.

El club informó que el jugador "sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior, con compromiso del cuerno posterior del menisco interno", una lesión que demandará un proceso de recuperación prolongado y seguimiento médico especializado.

Parte médico

Marko Lukic: sufrió la ruptura del Ligamento Cruzado Anterior con compromiso del cuerno posterior del menisco interno.

El jugador será evaluado por el cuerpo médico y se definirá su tratamiento y recuperación. pic.twitter.com/tx6ckVKvWZ — Unión Básquet (@unionsfbasquet) February 12, 2026

El paso de Lukic por el Tate fue breve, pero dejó números: en tres partidos oficiales, el serbio registró 11,3 puntos de promedio, además de 4 rebotes y 3,3 asistencias, aportando variantes en el esquema del equipo.

A partir de ahora, el cuerpo médico evaluará el tratamiento más adecuado y definirá los tiempos de recuperación, mientras que el cuerpo técnico y la dirigencia analizan el escenario deportivo y no descartan la posibilidad de salir al mercado en busca de un reemplazo.

La baja obliga a reordenar piezas en un momento clave de la temporada, justo antes de una gira que aparecía como una prueba importante para el funcionamiento del equipo.