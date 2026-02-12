"Queremos plasmar en la cancha el ADN Colón y que la gente se sienta representada"

El entrenador de Colón Ezequiel Medrán habló a horas del debut ante Deportivo Madryn y se mostró muy ilusionado con el equipo

Los más de cuatro meses sin fútbol, despertaron en el hincha de Colón la ansiedad e ilusión por ver al equipo en lo que será una nueva etapa, con un plantel renovado y una dirigencia que asumió hace poco más de dos meses.

La expectativa es muy grande, dado que el mercado de pases que se llevó a cabo dejó muy satisfecho a todos . Principalmente, a su entrenador Ezequiel Medrán.

Y a días del debut ante Deportivo Madryn que será el sábado a las 20, el DT de Colón en diálogo con Sol Play 91.5 se mostró muy entusiasmado con lo que vendrá.

La ilusión de Ezequiel Medrán

"Se ha hecho un esfuerzo muy grande para armar el plantel. Se trabajó con coherencia en cuanto a las necesidades que tiene el Torneo de la Primera Nacional y hemos terminado de conformar un gran plantel", comenzó diciendo.

En otro tramo de la charla, Medrán afirmó: "Debemos transitar el campeonato de la mejor manera, con un mensaje de calma, de tranquilidad y de disfrutar del proceso. Tenemos mucha ilusión de que en la etapa final tengamos logrado el objetivo".

Respecto a la ansiedad y la presión que puede ejercer el hincha, opinó: "El hincha debe tener la libertad de expresarse de la manera que quiera y nosotros debemos tener la responsabilidad de lo que venimos construyendo".

"Tenemos la convicción de que vamos a transitar un buen año. No deja de ser fútbol, pero tenemos la ilusión intacta. Vamos a necesitar el apoyo incondicional del hincha, ese que ha demostrado en los momentos más complejos del club", dijo el DT.

Ya en el final, el entrenador manifestó: "Tenemos ilusión de que sea otro el andar de Colón, con mayor protagonismo en la categoría, haciéndose cargo de la historia y que el hincha en definitiva se vea reflejado. Se percibe otra energía y otra vibra".

Y cerró: "Esperamos poder mostrar una identidad a la hora de jugar, que es el ADN Colón. Eso es lo que buscamos: una entrega completa del plantel y que el hincha se sienta representado con el equipo"