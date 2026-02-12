Fluminense viene a la carga por una figura de San Lorenzo

Fluminense quiere al delantero Alexis Cuello y presentó una oferta de 4 millones de dólares brutos por el 100%, que en San Lorenzo consideraron insuficiente

Fluminense quiere al delantero Alexis Cuello y presentó una oferta de 4 millones de dólares brutos por el 100%, cifra que en San Lorenzo consideraron insuficiente por las formas de pago y el numero ofertado.

Tras el rechazo del club azulgrana, desde Brasil aseguran que se trató de un primer movimiento y que volverán a la carga en las próximas horas con un ofrecimiento superador. En Boedo tienen muy clara la postura: la propuesta debe ser cercana a los 6 millones de dólares para sentarse a negociar por el goleador del equipo.

El ex Almagro figura como la tercera opción para reforzar la delantera del club dirigido por Luis Zubeldía, aunque los dirigentes cariocas son los que optaron avanzar con más fuerza por los servicios del delantero por el presente que vive en el fútbol argentino.

Dentro del círculo íntimo del cuerpo técnico de San Lorenzo, la noticia no cayó bien. Damián Ayude no quiere que se vaya Cuello ya que lo considera pieza fundamental dentro del once titular. En lo que va del 2026, el nueve del Ciclón convirtió dos goles y dio dos asistencias siendo el jugador con más goles + asistencias del equipo en lo que va del certamen.