Riesgo para Colón: Platense habría subdeclarado la venta de Leonel Picco y podría perder 600.000 dólares

Colón reclama transparencia: Platense habría registrado menos de lo real por la venta de Leonel Picco, significaría 600.000 dólares menos para el club

La dirigencia de Colón encendió las alarmas tras detectar una aparente discrepancia entre el monto real de la venta de Leonel Picco al fútbol brasileño y lo registrado oficialmente ante la AFA . Según fuentes vinculadas al club, la operación cerró en 1,8 millones de dólares , pero Platense habría declarado solo 900.000 , poniendo en riesgo 600.000 dólares que le corresponden al club rojinegro por su 30% de participación en la ficha .

La operación que llevó a Picco al Remo FC de Brasil se cerró por un total de 1,8 millones de dólares , cifra que refleja el valor real de la transacción según la información obtenida por Darío Pignata en Radio Gol 96.7. Colón, que conserva un 30% de los derechos económicos , debería percibir alrededor de 600.000 dólares , un monto clave para reforzar las finanzas del club y garantizar la liquidez para compromisos deportivos y administrativos inmediatos.

Sin embargo, en el registro oficial del traspaso ante la AFA, Platense habría consignado solo 900.000 dólares, generando dudas sobre la transparencia de la operación y el cumplimiento de las cláusulas contractuales. Esta aparente subdeclaración podría representar un perjuicio directo a las arcas sabaleras, que dependen de estos ingresos para mantener la planificación deportiva y operativa del club.

Impacto económico y preocupación en Santa Fe

Recibir apenas la mitad del monto correcto implicaría un golpe financiero para Colón, especialmente considerando que este dinero podría destinarse a saldar compromisos pendientes y fortalecer la estructura deportiva. El club ya venía enfrentando desafíos financieros y esta situación agrega incertidumbre sobre la ejecución de su presupuesto en el corto plazo.

El presidente de la institución, José Alonso, expresó públicamente su inquietud: "Uno reclama, pero parece que caen en saco roto", dejando en claro que la preocupación por los ingresos pendientes es real y urgente. La dirigencia sabalera ya analiza cómo garantizar el cumplimiento de lo estipulado en los contratos y evitar perjuicios adicionales.

Herramientas legales y seguimiento de la transferencia

Para verificar la operación, Colón recurrirá al sistema Comet (Competition Management Expert System), la plataforma oficial utilizada por la AFA y las ligas asociadas para registrar transferencias, fichajes, planillas y sanciones. Este mecanismo permitirá confirmar el monto real de la venta y garantizar que se cumplan los porcentajes correspondientes. La llegada de representantes vinculados a la operación a Santa Fe en los próximos días podría ser clave para resolver la situación y asegurar que los 600.000 dólares correspondientes al 30% de Colón se acrediten correctamente.