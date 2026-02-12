El Colón de Ezequiel Medrán, con todo listo para recibir a Deportivo Madryn

El DT de Colón, Ezequiel Medrán, ya tendría definida la formación para debutar en la Primera Nacional recibiendo a Deportivo Madryn

El Colón de Ezequiel Medrán ya tiene el escenario preparado para poner en marcha una nueva etapa este sábado, desde las 20, en el Brigadier López, cuando debute en la Primera Nacional frente a Deportivo Madryn , con una formación prácticamente definida.

La práctica de este jueves por la mañana en el predio debió adaptarse por las condiciones climáticas. Sin embargo, más allá de ese contratiempo, la realidad marca que Medrán ya tiene claros los nombres para el debut, con un equipo profundamente renovado: solo tres futbolistas continúan respecto al ciclo anterior, mientras que el resto son caras nuevas. Eso sí, poca sangre de inferiores.

El esquema no presenta sorpresas. Desde hace varias semanas se perfila un 4-4-2 bien marcado, con algunos nombres que se fueron consolidando con el correr de los entrenamientos. En ese contexto, Conrado Ibarra se ganó un lugar por la banda izquierda, mientras que Ignacio Lago aparece en una versión renovada, como segundo punta, acompañando a Alan Bonansea.

Ignacio Lago Ignacio Lago se perfila para arrancar como segundo delantero en Colón. UNO Santa Fe | José Busiemi

Todavía queda la última práctica de este viernes por la mañana, pero la realidad es que estaría todo cantado para ver el Colón 2026 ante su gente.

Los posibles 11 para recibir a Deportivo Madryn

Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Julián Marcioni, Ignacio Antonio, Matías Muñoz y Conrado Ibarra; Ignacio Lago y Alan Bonansea.