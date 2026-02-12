Colón-Deportivo Madryn: hora del inicio del operativo, cortes de calle y apertura del estadio

Se dieron a conocer detalles importantes que los hinchas deben conocer para el partido entre Colón y Deportivo Madryn por la fecha 1 de la Primera Nacional

Santa Fe comienza a palpitar el regreso de Colón a la Primera Nacional y ya se organiza para una jornada especial. Este sábado, desde las 20, el Sabalero recibirá a Deportivo Madryn , en un partido que genera una gran expectativa entre los hinchas y que contará con un importante operativo de seguridad.

En este contexto, se informaron cortes de tránsito en la zona del estadio Brigadier López, por lo que quienes circulen habitualmente por el sector deberán tomar caminos alternativos. El objetivo es garantizar el normal desarrollo del evento y la seguridad tanto de los asistentes como de los vecinos.

Según se dio a conocer, el operativo de seguridad comenzará a las 17, mientras que los cortes de calles se implementarán desde las 17.30. En tanto, las puertas del estadio se abrirán a partir de las 18, permitiendo el ingreso paulatino del público.

Con el regreso del Sabalero a la competencia y un marco que promete ser multitudinario, se recomienda a los conductores circular con precaución y prever desvíos para evitar inconvenientes en la previa del encuentro.

Cortes de tránsito por Colón-Deportivo Madryn