La delegación, integrada por 30 efectivos de Bomberos Voluntarios, Zapadores y la BAPE, trabajó en Cholila combatiendo focos activos y realizando tareas de enfriamiento. Destacaron el equipamiento y la preparación del equipo.

Tras 10 días de lucha contra el fuego en Chubut, volvieron los brigadistas santafesinos

Tras diez días de intenso trabajo en la Patagonia, los 30 brigadistas santafesinos que viajaron a Chubut para combatir los incendios forestales regresaron este jueves al mediodía . La delegación había partido el 31 de enero desde Rosario en el marco de la emergencia que afecta a esa provincia del sur del país.

El contingente estuvo conformado por Bomberos Voluntarios, Bomberos Zapadores y la Brigada de Atención y Prevención de Emergencias (BAPE) , y desarrolló tareas en la localidad de Cholila, departamento Cushamen , donde realizaron trabajos de extinción y enfriamiento en sectores críticos.

Recién llegado a la ciudad, el director provincial de Gestión de Riesgos del Área Metropolitana Rosario, Carlos Dolce, quien comandó el operativo, explicó que se trató de “un operativo que duró 10 días, bajo la coordinación de la Secretaría de Protección Civil, en un terreno muy distinto al nuestro”.

Dolce destacó el desempeño del equipo: “La brigada, con su capacitación, con su empeño y con la experiencia, hemos podido hacer un muy buen trabajo. Pudimos contener los distintos focos que fueron asignados”.

Además, subrayó que el regreso coincidió con lluvias en la zona afectada, lo que permitió que “los grandes focos que estaban en nuestro sector pudieran ser prácticamente terminados”.

Santa Fe, a disposición

Consultado sobre la posibilidad de un nuevo despliegue, Dolce remarcó que el gobernador Maximiliano Pullaro puso a disposición de Chubut todos los recursos humanos y materiales de la provincia, como ya ocurrió en otras emergencias.

“Ahora la brigada está a la espera de, en el caso que sea necesario, volver. Nos tocó en Junín de los Andes, en Córdoba y permanentemente en Entre Ríos con las islas. La Provincia de Santa Fe está a disposición de quien lo necesite”, sostuvo.

En ese marco, resaltó que la Brigada Forestal santafesina duplicó su número de integrantes en los últimos dos años y puso en valor el equipamiento con el que viajaron: “Tuvimos todas las herramientas para trabajar seguros en un terreno difícil, priorizando la salud de nuestros brigadistas”.

El pedido formal y la decisión política

La intervención santafesina se activó tras una comunicación formal de la Agencia Federal de Emergencias del Ministerio de Seguridad de la Nación, firmada por su secretario ejecutivo, Santiago Hardie, en la que se solicitó colaboración ante la reactivación del fuego y el estado crítico en Chubut.

Frente a ese escenario, el gobernador Pullaro dispuso el envío de un contingente de brigadistas forestales certificados, bajo la órbita de la Secretaría de Protección Civil, en el marco del esquema de cooperación interjurisdiccional ante emergencias de gran magnitud.

Para la misión, el equipo se trasladó con diez camionetas equipadas con sistemas de combate 500, herramientas de zapa, motosierras, motobombas y bombas portátiles Mark 3, utilizadas para la extracción de agua desde ríos y cursos naturales.