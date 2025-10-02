La campaña electoral en Colón suma encuentros y aún expone diferencias entre los candidatos

En las últimas horas hubo reuniones informativas con socios e hinchas de diferentes agrupaciones en Colón que competirán en las elecciones del 30 de noviembre

En Colón , el tablero político no se detiene y cada semana aparecen movimientos que van delineando lo que será la campaña rumbo a las elecciones del 30 de noviembre . Mientras algunos sectores buscan la tan ansiada unidad, otros parecen estar en caminos muy diferentes.

Hace apenas unos días, se reunieron Ricardo Magdalena, Gustavo Abraham, Carlos Trod y Clemente Valdez con la idea de avanzar en un frente común que evite la dispersión del voto. Mientras que por otro lado vienen otros frentes que no van de la mano claramente.

Reuniones informativas de agrupaciones con hinchas de Colón

Este miércoles, por ejemplo, Ricardo Luciani, candidato de la agrupación Sangre de Campeones, encabezó un encuentro con socios e hinchas en el club Newell’s de barrio Roma, donde estuvo acompañado por Nelson Agoglia (propuesto como mánager) y Luis Medero.

Al mismo tiempo, Ricardo Magdalena también desarrolló su propio encuentro en calle Salta al 2700. El contraste es evidente: mientras Magdalena explora acuerdos con otros espacios, Luciani se mantiene en una vereda opuesta. Por ahora, la distancia entre ambos sectores no se acorta.

De esta manera, el clima electoral sabalero empieza a mostrar sus primeras definiciones: intentos de unidad en algunos frentes y posiciones enfrentadas en otros. Lo que está claro es que la cuenta regresiva ya comenzó y los socios tendrán un abanico de alternativas bien diferenciadas en las urnas.