Colón mueve piezas para una parada clave ante Godoy Cruz

Colón ya tiene definido el equipo para visitar este domingo a Godoy Cruz, desde las 18, en el Feliciano Gambarte, por la fecha 29 de la Zona A.

Después de las caídas ante Racing de Córdoba y Deportivo Morón, Colón necesita reaccionar rápidamente. El partido del domingo frente a Godoy Cruz, en Mendoza, aparece como una oportunidad directa para recuperar terreno en la pelea por los puestos de Reducido.

LEER MÁS: El gran déficit que Colón arrastraba con Medrán y que Delfino no logra solucionar

El Sabalero llega quinto en la Zona A, con Ferro como líder, a nueve puntos; Morón como escolta, a siete; y Deportivo Madryn y Godoy Cruz apenas un punto por encima. Justamente el Tomba es uno de los rivales directos en esta recta final. Por eso, cada movimiento de Iván Delfino tiene un peso especial.

Delfino mete mano en el equipo titular de Colón

El entrenador deberá realizar modificaciones obligadas y también una variante táctica para afrontar el compromiso en el Feliciano Gambarte.

La baja más importante es la de Pier Barrios, quien no podrá jugar por lesión. Su lugar será ocupado por Nicolás Thaller, que tendrá la responsabilidad de acompañar a Federico Rasmussen en la zaga central.

Además, Agustín Toledo ingresaría por Ignacio Antonio, en una decisión de carácter táctico del entrenador para reforzar la mitad de la cancha.

La otra modificación será obligada: Darío Sarmiento reemplazará a Ignacio Lago, quien continúa afectado por una lesión y no viajaría a Mendoza.

De esta manera, Delfino prepara un equipo con varias caras conocidas pero también con la necesidad de encontrar respuestas después de una semana negativa.

Un partido que puede cambiar el escenario en Colón

Colón sabe que no puede seguir dejando puntos en el camino si pretende llegar con buenas perspectivas a la definición del campeonato.

El encuentro tendrá además un condimento especial porque Godoy Cruz está apenas un punto por encima del Sabalero, por lo que una victoria en Mendoza permitiría recuperar terreno frente a un rival directo y, dependiendo de otros resultados, volver a acercarse al tercer puesto.

La pelea por arriba está cada vez más comprimida y Colón necesita que el golpe de las dos derrotas consecutivas no se transforme en una tendencia.

El probable equipo de Colón

Con las variantes que analiza Delfino, los once serían: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Julián Marcioni, Federico Lértora, Agustín Toledo y Franco García; Darío Sarmiento y Alan Bonansea.

LEER MÁS: La gran prueba de Colón: golpeado, con bajas y obligado a levantarse ante Godoy Cruz

Colón tendrá en Mendoza una prueba exigente y, sobre todo, una oportunidad para demostrar que todavía puede plantarse ante los rivales directos y recuperar protagonismo en la recta final de la Primera Nacional