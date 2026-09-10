El gran déficit que Colón arrastraba con Medrán y que Delfino no logra solucionar

Más allá de la posición en la tabla, la gran deuda que tiene Colón a lo largo de la competencia, tiene que ver con no lograr una identidad de juego

Colón sigue adoleciendo de un plan de juego y será responsabilidad de Iván Delfino darle al equipo una identidad.

Con 28 fechas disputadas, Colón se ubica 5º en la Zona A con 45 puntos. Pero más allá de la estadísticas, el principal problema pasa por la falta de identidad que evidencia el equipo.

Y es que tanto con Ezequiel Medrán, como ahora con Iván Delfino, Colón carece de un plan a la hora de jugar y es por eso que no hay un funcionamiento que logre contener a las individualidades.

Por ello, cuando no aparecen los nombres, no existe una estructura que los respalde. Si bien es cierto que en algunos momentos con Medrán en el banco, Colón pareció entender a qué jugar, con el correr del tiempo se fue disipando hasta caer en la confusión.

La realidad indica que el Sabalero depende mucho de lo que pueda hacer Ignacio Lago y cuando el 10 no aparece, se repite en centros y pelotazos para Alan Bonansea.

LEER MÁS: Los tiempos de FIFA no van de la mano con la urgencia de Colón en el caso Neris

A Colón le falta juego, no tiene salida clara con sus defensores, ni tampoco circuito interno. El plan consiste en correr por las bandas y repetirse en centros.

Si bien en el mercado de pases la dirigencia junto con Diego Colotto fueron por un enganche, no llegó nadie y las carencias son evidentes.

Ahora podrá volver a jugar Darío Sarmiento, que por características es el más apto para hacerse cargo de la conducción, pero no tendrá a Ignacio Lago.

LEER MÁS: El partido especial que jugarán Barrios y Rasmussen con Colón en Mendoza

Incluso Delfino apostó a jugar con dos referentes de área, pero no hizo otra cosa que agudizar la falta de ingenio en ataque y se profundizó el juego por arriba.

Con ocho partidos para finalizar la etapa regular, Delfino debe encontrar soluciones con lo que tiene a mano. Ya no puede llegar nadie y será su tarea tratar de darle una identidad al equipo.

Más allá de ganar, empatar o perder y de lo vital que son los resultados, Colón está obligado a jugar mejor, cuenta con un plantel para hacerlo, pero por ahora está en deuda. Está a tiempo, pero debe reaccionar en lo inmediato.