Ricardo Luciani habló de todo en Colón: críticas a la dirigencia, Medrán y el mercado de pases

Ricardo Luciani, referente de Sangre de Campeones, reclamó información a la CD de Colón y cuestionó varias decisiones de la gestión de José Alonso.

Ricardo Luciani, titular de Sangre de Campeones y referente de la oposición de Colón, pasó por los micrófonos de REC (FM 107.3), en el programa de Ricardo Porta, y dejó un extenso análisis sobre la actualidad del club, tanto en lo institucional como en lo deportivo.

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Uno de los principales reclamos estuvo relacionado con el funcionamiento de la Comisión Directiva que conduce José Alonso. Luciani aseguró que desde su agrupación intentaron acceder a información documentada sobre la situación de la institución, aunque hasta el momento no obtuvieron respuestas.

"Necesitamos un sinceramiento por parte de la Comisión Directiva", sostuvo, al mismo tiempo que manifestó su preocupación por la supuesta grieta interna que atraviesa al oficialismo.

Su visión sobre el Vignattismo en Colón

Luciani también hizo referencia al escenario político que quedó planteado después de las últimas elecciones y al peso que tuvo José Néstor Vignatti en aquel proceso.

Según su análisis, el sector que acompañaba al expresidente terminó teniendo una fuerte influencia en la actual conducción.

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"El Vignattismo está gobernando el club sin Vignatti. Parece una incongruencia peligrosa como mínimo", afirmó.

Ante una eventual convocatoria de José Alonso para conversar y acercar propuestas, el dirigente opositor fue concreto: pidió información, sinceramiento y la posibilidad de colaborar.

"Somos parte de Colón", remarcó, y sostuvo que su agrupación está dispuesta a aportar para que el club no desaproveche la posibilidad de pelear por el ascenso.

Luciani cuestionó la salida de Medrán en Colón

Uno de los puntos donde fue más contundente fue al referirse a la salida de Ezequiel Medrán. Luciani consideró que su destitución fue "un error gravísimo" y recordó que, cuando dejó el cargo, Colón se encontraba tercero en la tabla, a cinco puntos del líder.

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"El trabajo no era malo y hoy por hoy los resultados están a la vista. Cuando Medrán se fue, Colón estaba tercero y hoy estamos quintos", señaló.

En cuanto a Iván Delfino, fue también crítico y aclaró que no lo considera el entrenador adecuado para este momento del Sabalero.

Preocupación por el proyecto de inferiores en Colón

Para Luciani, el problema excede al primer equipo. El dirigente reclamó la existencia de un proyecto institucional de largo plazo, especialmente para las divisiones inferiores.

"Si no hay un proyecto en general, el proyecto de inferiores tampoco se ha visto", afirmó.

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En ese sentido, marcó que actualmente Colón no cuenta con una cantidad suficiente de juveniles proyectados para integrar el plantel profesional y generar futuras ventas.

"Si no hacemos un trabajo importante para que en dos o tres años podamos empezar a vender jugadores, la cuestión se complica", advirtió.

Duras críticas al mercado de pases de Colón

Luciani tampoco quedó conforme con la conformación del plantel. Consideró que el scouting no estuvo a la altura de las necesidades de Colón y sostuvo que varios futbolistas incorporados no demostraron la jerarquía esperada.

"Los refuerzos tampoco han sido lo que necesita Colón como para encarar esta última parte del torneo", afirmó.

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Entre los puntos positivos, destacó el rendimiento de Ignacio Lago, a quien consideró diferente respecto del resto de las incorporaciones.

La campaña de socios y una advertencia en Colón

Finalmente, Luciani valoró la iniciativa de Colón de ofrecer la posibilidad de asociarse por 30.000 pesos con el carnet incluido, aunque consideró que la medida debe estar acompañada por un proyecto deportivo que permita sostener a los socios. "Todo lo que sea incentivar la concurrencia del socio, obviamente que es bueno", sostuvo.

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Sin embargo, advirtió sobre la pérdida de masa societaria que sufrió el club a partir de la caída del equipo y las dificultades económicas generales. "El socio va a la cancha para que Colón lo represente", afirmó.

Para el dirigente opositor, recuperar al hincha y fortalecer las finanzas requiere mucho más que una promoción puntual: Colón necesita un proyecto institucional y deportivo que genere confianza y permita comenzar a ordenar el club de cara al futuro.