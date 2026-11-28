Colón encontró en Ignacio Lago a uno de sus jugadores más determinantes en una noche que exigía respuestas. El extremo fue una de las grandes figuras en el triunfo 1-0 frente a Morón , participó del circuito ofensivo, generó peligro y fue una pieza fundamental para que el Sabalero consiguiera el pasaje a las semifinales.

Después de la clasificación en el Nuevo Francisco Urbano, Lago puso en palabras lo que significaba el compromiso. Sabía que no había margen para especular y que el equipo debía afrontar el encuentro con mentalidad de final. “Hoy (por este viernes) era todo o nada. O jugábamos bien o ya no había mañana. Lo tomé de esta manera y, gracias a Dios, se dio así. Sabíamos que era así, lo salimos a jugar como una final y se notó”, manifestó.

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El atacante también hizo referencia a los dos partidos de la serie y a las situaciones que Colón había generado, tanto en Santa Fe como en Buenos Aires. Desde su perspectiva, el equipo había encontrado los caminos para lastimar a Morón, aunque no siempre consiguió traducir las oportunidades en goles.

El balance de Lago en Colón

En lo personal, Lago atraviesa un momento de plenitud y eso también se refleja en su rendimiento. Asistencias, remates, desequilibrio individual y una participación constante en el juego ofensivo forman parte de un repertorio que lo convirtió en uno de los futbolistas más importantes del equipo de Iván Delfino. “Yo disfruto, disfruto y estoy en un gran momento personal, en general, en todo lo de mi vida, y eso ayuda a que dentro de la cancha hoy esté disfrutando todo lo que estoy haciendo con mis compañeros, en el escenario que estamos”, contó.

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La ventaja deportiva que tenía Colón por su mejor ubicación en la tabla podía representar una tranquilidad adicional, pero el futbolista aseguró que nunca hubo relajación. El grupo tenía claro que debía sostener su propuesta y cumplir con lo trabajado durante la semana. “Siempre hubo tranquilidad porque sabíamos lo que teníamos que hacer, sabíamos que si hacíamos todo lo que habíamos practicado, todo lo que habíamos planeado, iba a salir de esa manera. Repito, tuvimos las ocasiones allá, tuvimos las ocasiones acá. De esa manera siempre hubo tranquilidad, que si hacíamos las cosas bien, lo íbamos a lograr”, explicó.

Ahora el horizonte presenta otro desafío: Tristán Suárez. La semifinal comenzará en el estadio Brigadier López y tendrá su definición en Ezeiza, donde Colón deberá volver a demostrar que puede competir sin importar el escenario ni las condiciones de la serie.

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Lago, sin embargo, dejó en claro que no se detiene a analizar las ventajas o desventajas del próximo cruce. Su postura está definida desde el comienzo del Reducido y no cambiará por el rival que aparezca enfrente. “No sabía, pero lo dije desde que empezó el Reducido: sea quien sea el rival, vamos a salir adelante en todas las canchas, con ventaja, sin ventaja. Lo vamos a hacer de la misma manera”, sentenció.