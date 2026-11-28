Colón dio una muestra de personalidad en el Nuevo Francisco Urbano. No solamente consiguió el resultado que necesitaba para meterse en las semifinales del Reducido , sino que lo hizo con una actuación convincente, imponiendo condiciones como visitante y dejando a Morón sin respuestas.

Después del 1-0, Iván Delfino destacó la autoridad de su equipo, valoró la madurez para manejar un partido decisivo y pidió que el respaldo de la gente se mantenga en la próxima instancia. El entrenador no tuvo dudas al momento de evaluar lo sucedido en Buenos Aires. Entendió que el Sabalero fue superior durante todo el encuentro y que incluso pudo haber conseguido una diferencia mayor. “Creo que tuvimos mucha autoridad, que de principio a fin fuimos superiores. Si estábamos un poquito más finos, hubiéramos tenido un marcador más amplio. Tuvimos un tiro libre y una pelota ahí adentro. Después no nos generaron muchas oportunidades. El equipo estuvo maduro”, analizó.

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Uno de los aspectos que más satisfizo al técnico fue la manera en que sus dirigidos interpretaron el desarrollo. Colón no se dejó llevar por la ansiedad que podía generar la obligación de ganar y manejó los tiempos con paciencia, mientras que el nerviosismo parecía trasladarse al conjunto local, que contaba con la ventaja deportiva. En ese sentido, Delfino destacó la convicción de sus futbolistas y la capacidad para sostener una idea sin desesperarse.

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La receta de Iván Delfino en Colón

También hubo un mensaje especial para los hinchas. El DT sabe lo que representa Colón y la expectativa que existe alrededor del objetivo de regresar a Primera. Por eso, pidió que esa ilusión se transforme en un respaldo colectivo para lo que viene. “La ilusión que tienen todos, la fe que tienen todos, eso lo tenemos que cargar en la espalda y en el pecho. Tenemos que tener rebeldía y corazón caliente para seguir creciendo como equipo. Ahora creo que nos toca otra vez de local, aparentemente. Ahí necesitamos seguir demostrando que cuando estamos todos juntos es mucho mejor”, manifestó.

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Delfino también explicó por qué volvió a confiar en la misma formación que había terminado jugando en Santa Fe. Lejos de limitarse a una evaluación puntual de los últimos 90 minutos, defendió el conocimiento que tiene del plantel y el análisis cotidiano que realiza junto a su cuerpo técnico. “Ustedes hacen un análisis solamente de 90 minutos, yo estoy con los jugadores seis días a la semana y sé quién puede estar mejor que otro, además de ver las sociedades que se pueden armar”, argumentó. Sobre el funcionamiento, agregó: “El equipo estuvo compacto, estuvo más que ordenado y creo que, en líneas generales, fuimos justos ganadores”.

El entrenador reconoció que todavía hay aspectos por mejorar, especialmente en materia de definición. Colón tuvo oportunidades para resolver el partido con mayor tranquilidad y entiende que en las próximas instancias deberá aprovechar mejor las situaciones que consiga generar. “Necesitamos más efectividad, un poquito más de efectividad, porque tuvimos un par en el primer tiempo y después, cuando se fueron un poquito más, también tuvimos algunas que no se dieron”, señaló.

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Delfino, firme en Colón

Sin embargo, hay una característica que considera indispensable para seguir avanzando: la confianza. “Mientras el equipo tenga esta convicción y tenga poco miedo de perder, que eso lo marqué un montón de veces, hay que seguir confiando y meterlo acá adelante”, sostuvo. Y enseguida repartió los méritos: “Los jugadores han hecho un partido extraordinario. Nosotros solamente damos indicaciones y salió bien”.

Delfino también se refirió a una de las decisiones tácticas que tomó para la revancha: ubicar a Ignacio Lago sobre un costado y a Marcioni como referencia más adelantada. La intención fue encontrar espacios y evitar que Lago quedara demasiado condicionado por la marca rival. “En el partido pasado se hicieron muy fuertes en el medio, Nacho no encontraba espacios, tenía siempre dos marcas y tenía que descender mucho. Lo sacamos un poco hacia un costado, donde hay menos gente, y pusimos a Marcioni para correr más a los espacios”, explicó.

Cuando le preguntaron si había sido la mejor actuación de Colón desde su llegada, el técnico respondió con una frase que refleja su ambición: “Ojalá que no, que vengan mejores”.

Ahora se viene Tristán Suárez, con el primer capítulo en el Brigadier López y la definición en Ezeiza. El calendario todavía debe acomodarse y el cuerpo técnico evaluará cómo llegan los futbolistas después del desgaste y el viaje. “Mañana (por este domingo) volvemos a entrenar, vamos a ver cómo están. Hay jugadores que sienten más el trajín que otros, pero lo vamos a llevar bien”, anticipó.