Colón visita a Morón obligado a ganar para seguir con vida y avanzar a las semifinales del Reducido de la Primera Nacional

A todo o nada, este viernes, Colón visita a Morón obligado a ganar para seguir con vida en el Reducido y avanzar a las semifinales. El partido se desarrolla en el estadio Nuevo Francisco Urbano con arbitraje de Hernán Mastrángelo y la transmisión de UNO 106.3.