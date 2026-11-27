A todo o nada, este viernes, Colón visita a Morón obligado a ganar para seguir con vida en el Reducido y avanzar a las semifinales. El partido se desarrolla en el estadio Nuevo Francisco Urbano con arbitraje de Hernán Mastrángelo y la transmisión de UNO 106.3.
El minuto a minuto del partido entre Morón y Colón
Colón visita a Morón obligado a ganar para seguir con vida y avanzar a las semifinales del Reducido de la Primera Nacional
Por Ovación
27 de noviembre 2026 · 20:32hs
Formaciones de Morón y Colón
Deportivo Morón: Julio Salvá; Emanuel Iñiguez, Leonardo Cardozo, Braian Salvareschi, Emilio Lazza y Joaquín Livera; , Gonzalo Berterame, Santiago Kubiszyn, Mauro Burruchaga y Juan Manuel Olivares; y Franco Fagundez. DT: Walter Otta.
Colón: Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Federico Lértora, Agustín Toledo; Darío Sarmiento, Ignacio Lago y Julián Marcioni; y Alan Bonansea. DT: Iván Delfino.
Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Estadio: Nuevo Francisco Urbano.