Con Ignacio Lago, Colón confirmó los convocados para jugar ante Chaco For Ever

Colón dio a conocer la nómina para recibir este domingo a Chaco For Ever, desde las 15.30, por la 22ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional

Como ya es una costumbre desde la llegada de Ezequiel Medrán, Colón esperó hasta las horas previas al partido para hacer pública la lista de convocados. Una nómina con sorpresas en la delegación que afrontará el compromiso de este domingo frente a Chaco For Ever .

El encuentro se disputará desde las 15.30 en el estadio Brigadier López y representa una oportunidad importante para que el Sabalero vuelva al triunfo y no pierda terreno en la pelea por los primeros puestos de la Zona A de la Primera Nacional.

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La principal novedad pasa por la presencia de Ignacio Lago. El delantero, que durante la semana había estado en duda por una infección en la herida de la operación que le realizaron en una de sus manos, finalmente integra la nómina y quedó a disposición del cuerpo técnico. Ahora será Medrán quien decida si está en condiciones de ser titular o si comenzará el encuentro como alternativa desde el banco.

Otra de las noticias positivas es el regreso de Facundo Castet, quien vuelve a formar parte de la convocatoria y amplía las variantes. La ausencia esperada es la de Leandro Allende. El lateral izquierdo deberá cumplir una fecha de suspensión y, tal como se preveía, no integra la lista de citados, por lo que Gabriel Risso Patrón aparece como el principal candidato para ocupar ese sector de la defensa.

Los convocados de Colón