Colón pierde a Pulga para visitar a San Telmo y la lista de lesionados sigue creciendo

Se le hicieron estudios a Luis Rodríguez, que finalmente no está lesionado, pero sí físicamente disminuido. Será preservado en Colón para visitar a San Telmo

Colón no logra encontrar un respiro en lo físico, ya que a las bajas de Nicolás Thaller y Lautaro Gaitán, que se resintieron de sus lesiones en el último partido ante Agropecuario, ahora se suma Luis Rodríguez , quien no podrá estar presente en la fecha 27 de la Primera Nacional visitando a San Telmo .

Pulga se sometió este lunes a estudios médicos que, por fortuna, descartaron una lesión. Sin embargo, el diagnóstico fue claro: necesita parar esta semana para recuperar su plenitud física. Arrastra una sobrecarga y viene jugando muy al límite, por lo que el cuerpo técnico y médico decidieron preservarlo para evitar que el problema derive en una lesión más seria.

Siguen los lesionados en Colón

La baja de un referente ofensivo como el Pulga representa un golpe extra para Martín Minella, que ya venía lidiando con un plantel diezmado. Thaller y Gaitán, que reaparecieron ante Agropecuario, no pudieron completar el encuentro y quedaron nuevamente fuera de competencia, prolongando su recuperación.

La lluvia de lesionados se volvió una constante a lo largo del año para Colón. Entre desgarros, contracturas y recaídas, el equipo rara vez pudo contar con todos sus jugadores a disposición, obligando al técnico a modificar fecha tras fecha. Esta situación no solo limita las variantes, sino que también complica la posibilidad de encontrar un funcionamiento sostenido.

En un momento de la temporada en el que cada punto es vital, la ausencia de figuras por problemas físicos es un desafío que el Sabalero deberá dar la cara con lo que puede. Ya pensar en el Reducido es cosa del pasado y la prioridad pasó a ser sostener la categoría.