El cambio de arquero que se pedía en Colón y que no resultó positivo

El reclamo unánime para la salida de Marcos Díaz y el ingreso de Tomás Giménez no resultó beneficioso para Colón y los números así lo demuestran

12 de agosto 2025 · 10:37hs
El cambio de arquero en Colón no resultó ser positivo.

El cambio de arquero en Colón no resultó ser positivo.

En Colón nada parece ser solución. Se cambian los técnicos, los jugadores y los malos resultados se amontonan. Y una de las decisiones que tomó Martín Minella cuando asumió como DT sabalero fue el cambio de arquero.

El cambio de arquero que no fue solución

Los hinchas venían reclamando a los gritos la salida de Marcos Díaz, responsable directo de varios goles que le habían marcado a Colón.

Por ello, apenas asumió Minella la primera decisión que tomó fue darle la titularidad a Tomás Giménez, marginando a Díaz al banco de relevos.

Sin embargo, Marcos Díaz no aceptó la decisión y a partir de allí no atajó más ni tampoco integró el banco. Y la realidad indica que el cambio de arquero en nada benefició al equipo.

LEER MÁS: El Pulga Rodríguez enciende todas las alarmas en Colón

En ese sentido las estadísticas son elocuentes. A Colón en 26 partidos le convirtieron 32 goles, siendo ocupado el arco rojinegro por tres arqueros. A los dos mencionados anteriormente hay que sumarle el nombre de Tomás Paredes.

El joven arquero debutó en lo que fue derrota de Colón ante Gimnasia de Mendoza por 2-0, dado que en ese partido Tomás Giménez no fue tenido en cuenta por una cláusula que obligaba al Sabalero a pagarle al club mendocino 30.000 dólares en caso que de ataje Giménez.

En lo que va del Torneo, Marcos Díaz atajó en 16 partidos recibiendo 14 goles y manteniendo la valla invicta en cinco encuentros.

LEER MÁS: Colón piensa en San Telmo con una vuelta y otra vez, varias bajas

En tanto que Tomás Giménez atajó en nueve partidos, recibiendo 16 goles y manteniendo el arco en cero en tan solo dos cotejos.

Es decir que le marcaron dos goles más que a Díaz, pero atajando siete partidos menos, lo cual habla a las claras de que el cambio de arquero no fue solución.

La realidad indica que Díaz no estuvo a la altura de las circunstancias con errores muy puntuales, pero tampoco brindó seguridad Giménez y las estadísticas así lo ratifican.

¡Lapidario! Colón es el segundo más goleado del grupo B y el cuarto de la general

Colón: una recuperación y dos bajas confirmadas de cara al duelo con San Telmo

Un plantel de Colón indigno que le da la espalda a la historia del club

Pulga, autocrítico en Colón: "Nos da vergüenza la posición en la que estamos"

Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión

Russo recuperó a tres probables titulares de Boca para visitar a Independiente Rivadavia

Bayer Leverkusen acelera para incorporar a Ezequiel Fernández

Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión

Russo recuperó a tres probables titulares de Boca para visitar a Independiente Rivadavia

Bayer Leverkusen acelera para incorporar a Ezequiel Fernández

La Liga Santafesina tendrá mucha actividad durante la semana

Garnacho otra vez en el foco de los hinchas de Manchester United

Malena Santillán logró medalla de oro en Asunción del Paraguay

Lo que dejó en números el debut de Solari con Unión

Unión sacó pecho por dos canteranos convocados a la Selección Argentina Sub 16

Colón piensa en San Telmo con una vuelta y otra vez, varias bajas

La Liga Santafesina tendrá mucha actividad durante la semana

B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Cayó "Pan Casero", el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"