Colón pisó fuerte en el debut y goleó a Central Córdoba 3-0

Pero además resultó muy positivo que convirtieran goles los delanteros, mucho se habló de la falta de variantes en ataque. Pero el Pulga Rodríguez, Tomás Sandoval y Nicolás Leguizamón dijeron presente. Un arranque para ilusionar, pero siempre teniendo en cuenta el nivel del equipo al que enfrentó Colón.

Bajo una torrencial lluvia Colón y Central Córdoba salieron a jugar cada uno con sus argumentos futbolísticos. Lo del Sabalero con su libreto bien conocido, sin presionar arriba y esperando en campo propio para salir de contra. El Ferroviario con sus limitaciones tratando de avanzar en campo propio.

El primero que avisó fue el elenco local con un remate desviado que ejecutó Nahuel Barrios a los 3' aprovechando un rebote. Y a los 10' un mal despeje de Paolo Goltz le permitió a Claudio Riaño rematar desviado. El Ferroviario insinuaba más pero le faltaba precisión.

Y como en tantos otros partidos, Colón hizo uso de su efectividad, en la primera llegada facturó. A los 13' pivoteó Tomás Sandoval, habilitó a Santiago Pierotti (en posición adelantada) y el volante con un muy buen centro asistió al Pulga Rodríguez quien con mucha categoría para moverse en el área definió con un remate cruzado y decretó el 1-0.

#CopaDeLaLiga

FECHA 1 - ZONA A

12' | Gol de #Colón!



12' | Gol de #Colón!



Cómo no podía ser de otra manera, el Pulga Rodríguez marco el 1-0 del Sabalero sobre #CentralCórdoba en Santiago del Estero. pic.twitter.com/j2GduVpC07 — Data AFA (desde ) (@DataAfaOk) February 13, 2021

A partir de ese gol, fue Colón el que comenzó a dominar con facilidad el partido, aprovechando la diferencia de categoría entre un equipo y otro. A los 15' no llegó a rematar bien Rodrigo Aliendro y el balón lo contuvo Sánchez y a los 20' el arquero local le tapó un cabezazo a Goltz que tenía destino de gol.

De todos modos, el diluvio impedía que el partido se juegue en las mejores condiciones, aún cuando la cancha drenaba y muy bien. En ese contexto es que Central Córdoba emparejó las acciones tratando de buscar el empate aunque sin ideas. Y a los 34' Colón llegó al área rival pero Pierotti resolvió mal con un disparo desviado.

Pero en los últimos 10' jugó un poco mejor el Ferroviario, al cual le costó generar chances de gol y por eso intentó con remates de media distancia. A los 42' probó Santiago Rosales y a los 47' hizo lo propio Juan Galeano. La diferencia del primer tiempo fue que el Pulga juega con la camiseta de Colón y no con la de Central Córdoba.

En el comienzo del segundo tiempo, el elenco conducido por Gustavo Coleoni salió a buscar el empate. Para ello, salió a presionar más arriba y a intentar desequilibrar con la movilidad de Barrios. Le costaba una enormidad generar peligro y solo quedaba en buenas intenciones. Colón replegaba y salía de contra.

Siempre la sensación era que Colón estaba más cerca del segundo que Central Córdoba del empate. Por eso no fue sorpresa que a los 11' el Sabalero llegara al segundo. En dudosa posición Sandoval entró en acción, remató y tapó Sánchez y en el rebote tuvo revancha para con un débil remate establecer el 2-0.

#CopaDeLaLiga

FECHA 1 - ZONA A

56' | Gol de #Colon!



56' | Gol de #Colon!



Tomás Sandoval venció al Oso Sánchez y puso el 2-0 sobre #CentralCórdoba. pic.twitter.com/dAvZpbdWX9 — Data AFA (desde ) (@DataAfaOk) February 13, 2021

A pura efectividad y aprovechando los errores del rival y de los jueces de línea, Colón le ganaba con mucha comodidad a un rival extremadamente limitado que no contaba con argumentos futbolísticos como para intentar el milagro.

Colón no sufría en defensa, lo controlaba sin ningún tipo de problemas y cuando podía contragolpeaba. La diferencia de categoría entre uno y otro equipo se notaba aún más con el resultado en favor del Sabalero. El partido se jugaba como quería el Rojinegro.

Por ello el tercer gol llegaría como consecuencia de la nítida superioridad del equipo conducido por Eduardo Domínguez. Una muy buena jugada de Alexis Castro a los 32' terminó con Sánchez tapando un remate de emboquillada y en el rebote aprovechó Nicolás Leguizamón para sentenciar el definitivo 3-0.

#CopaDeLaLiga

FECHA 1 - ZONA A

77' | Gol de #Colón!



77' | Gol de #Colón!



Castro quiso hacer un golazo, pero le quedó el rebote a Leguizamón que ante Sánchez se hizo fuerte y marco el 3-0 sobre #CentralCórdoba. pic.twitter.com/pKcsOsCkXY — Data AFA (desde ) (@DataAfaOk) February 13, 2021

Síntesis

Central Córdoba: 1-Alejandro Sánchez; 25-Gonzalo Bettini, 4-Oscar Salomón, 2-Federico Andueza, 12-Jonathan Bay; 27-Carlo Lattanzio, 5-Cristian Vega, 14-Juan Galeano, 30-Santiago Rosales; 10-Nahuel Barrios y 9-Claudio Riaño. DT: Gustavo Coleoni.

Colón: 1-Leonardo Burián; 33-Facundo Garcés, 6-Paolo Goltz, 3-Gonzalo Piovi; 21-Eric Meza, 29-Rodrigo Aliendro, 14-Federico Lértora, 30-Santiago Pierotti, 31-Gonzalo Escobar; 10-Luis Rodríguez y 32-Tomás Sandoval. DT: Eduardo Domínguez.

Goles: PT 13' Luis Rodríguez (C), ST 10' Tomás Sandoval (C), 32' Nicolás Leguizamón (C).

Cambios: ST 13' Alexis Castro x Pierotti (C), 17' Nicolás Leguizamón x Sandoval (C), Lucas Brochero x Carlo Latanzio (CC), 26' Francisco Cerro x Galeano (CC), Juan Cruz González x Bettini (CC), 33' Pablo Barraza x Barrios (CC), Nahuel Banegas x Bay (CC), 42' Guillermo Gozálvez x Lértora (C), Danilo Gómez x Rodríguez (C).

Amonestados: Andueza, Galeano y Rosales (CC), Castro (C).

Árbitro: Mauro Vigliano.

Estadio: Alfredo Terrera.