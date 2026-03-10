Unión pone a prueba su gran momento ante Independiente en Avellaneda

Unión acumula tres victorias consecutivas y visitará a Independiente desde las 19.45, con la intención de seguir firme en los puestos de clasificación.

Unión intentará prolongar su gran presente cuando visite este martes a Independiente, en un duelo clave por la Zona A del Torneo Apertura 2026. El encuentro se disputará desde las 19.45 en el estadio Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, con arbitraje de Andrés Merlos y transmisión de TNT Sports Premium.

El equipo que conduce Leonardo Madelón llega entonado tras encadenar tres victorias consecutivas que lo posicionan como uno de los protagonistas del campeonato. Con 14 puntos, el Tatengue marcha tercero en la Zona A y buscará sumar en Avellaneda para seguir firme en zona de clasificación a los playoffs.

Madelón apuesta a la continuidad en Unión

De cara a este compromiso, todo indica que Madelón repetirá la formación que viene de conseguir dos triunfos importantes como visitante: el 3-1 ante Sarmiento de Junín y el reciente 2-1 frente a Instituto de Córdoba, resultados que se suman al 1-0 contra Aldosivi para conformar una racha positiva que revitalizó al conjunto rojiblanco.

Maizon Rodríguez.jpg Maizon Rodríguez se recuperó de su lesión y será titular en Unión para visitar a Independiente. Prensa Unión

El buen funcionamiento colectivo y la confianza que ganó el plantel en las últimas jornadas llevaron al entrenador a inclinarse por mantener la base del equipo, en busca de seguir sumando en un escenario siempre exigente como Avellaneda.

Independiente, con la ilusión en alza

Del otro lado estará un Independiente que también atraviesa un momento de crecimiento en el torneo. El conjunto dirigido por Gustavo Quinteros llega con 13 puntos y ocupa la cuarta posición de la zona, apenas uno por detrás del Tatengue.

El Rojo viene de superar 2-0 a Central Córdoba con goles de Gabriel Ávalos e Iván Marcone, un triunfo que le permitió volver a prenderse en la pelea por los primeros puestos.

Para este encuentro, Quinteros podría recuperar a Sebastián Valdéz, quien cumplió su fecha de suspensión, mientras que Santiago Montiel tendría chances de regresar a la titularidad tras sumar minutos en la última presentación.

En el plano del plantel, Independiente también confirmó la salida a préstamo de Walter Mazzantti, quien continuará su carrera en Newell's Old Boys.

Un duelo directo en la pelea de arriba

Con apenas un punto de diferencia entre ambos en la tabla, el partido promete ser uno de los más atractivos de la jornada. Independiente podría escalar al menos al tercer puesto si gana, mientras que Unión intentará sostener su lugar entre los principales animadores del certamen.

Además, el historial reciente favorece al Rojo: de los últimos cuatro enfrentamientos entre ambos, tres fueron triunfos para Independiente y uno para el Tatengue.

Sin embargo, el equipo tatengue llega con la confianza que le dieron sus tres victorias consecutivas y con la ilusión intacta de seguir sumando en un torneo donde se consolidó como uno de los protagonistas de la Zona A.

Probables formaciones de Independiente y Unión

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Lautaro Millán, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos, Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros.

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña y Mateo del Blanco; Brahian Cuello, Rafael Profini, Mauro Pittón y Julián Palacios; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

Árbitro: Andrés Merlos.

VAR: Fabrizio Llobet.

Hora de inicio: 19:45.

TV: TNT Sports Premium.