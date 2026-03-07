Colón alista el estreno de su nueva camiseta para la Primera Nacional

La semana que viene Colón oficializará la nueva camiseta para el resto de la temporada 2026 de la Primera Nacional

Mientras el plantel ajusta detalles pensando en el duelo frente a Acassuso por la quinta fecha de la Primera Nacional, en Colón también se cocina otro anuncio que despierta curiosidad entre los hinchas: la presentación de la nueva camiseta que acompañará al equipo durante toda la temporada 2026.

Colón mostrará su nueva camiseta

La dirigencia ultima los preparativos para mostrar oficialmente la flamante indumentaria KDY la próxima semana en el predio 4 de Junio. Aunque el club todavía no confirmó el día ni el horario, la idea es realizar allí el evento donde se revelará el diseño que viene con un fuerte hermetismo. Por lo que pudo saber UNO Santa Fe, solo el presidente José Alonso la vio.

image Crece la expectativa en los hinchas por conocer la nueva camiseta de Colón.

Hace unas semanas se conoció una edición especial en homenaje a Brigadier López, pero no será justamente la oficial del año. El lanzamiento genera expectativa entre los simpatizantes rojinegros, atentos a conocer cómo será la nueva versión de la histórica camiseta. Más que nada el estilo, que promete mantener la tradición, pero con varios retoques.

En principio, la presentación no se limitaría únicamente a la casaca principal. También está previsto que se dé a conocer la alternativa, completando así el nuevo kit que utilizará el equipo durante la temporada. Se estrenará justamente a la vuelta del paro de la AFA, el sábado 14 de marzo cuando el Sabalero reciba, desde las 20, al sorprendente puntero de la zona A, Acassuso.