La pandemia del coronavirus obligó a cambios rotundos en todos los aspectos. Principalmente en el cuidado de la salud mediante la cuarentena y en otros términos, las actividades analizan qué pasos seguir. En este caso el fútbol, que comienza a sentir los embates económico del parate, pese a la oxigenación que hubo con el pago de la televisión, porque los ingresos de la cuota societaria mermó considerablemente. En Colón se llegó a un acuerdo en este sentido, pero hay aspectos a futuro que también se analizan. En este caso, la continuidad de Wilson Morelo en Santa Fe.

Días atrás, UNO Santa Fe reveló una entrevista en la que el colombiano reconoció que extraña Colombia y que su ilusión es retirarse en Independiente Santa Fe, de donde llegó a Colón tras ser el goleador de la Copa Sudamericana 2018. Por eso nuevamente comenzó a rondar la posibilidad de alejarse de Santa Fe, pese a que es un valor importante. Ni hablar para Eduardo Domínguez, que lo puso como único punta ante Rosario Central y la rompió dando una asistencia y marcando un gol que sirvió para volver a la victoria como visitante a nivel local después de casi dos años.

Pero así y todo, no es la primera vez que se coquetea con esto, porque en el mercado anterior también parecía que Wilson Morelo se iba y sin embargo se quedó a pelearla. El arribo de Lucas Viatri impulsó la competencia interna y, amén de que con Osella arrancó en el banco, la peleó y volvió a la titularidad. Ahora con el parate por la cuarentena abrió otra vez el abanico, pese a que en Colombia se está en la misma sintonía.

El detalle relevante en este sentido es que Wilson Morelo tiene contrato con Colón hasta junio de 2021 y para pensar en una salida habría que generar una tratativa. Como demostró esta gestión que preside José Vignatti, la meta siempre pasa por potenciar el patrimonio y no regalar. Que sea en todo momento en beneficio de todas las partes y no solo de una, que sería la del jugador por su simple deseo.

Wilson Morelo fue vital en el triunfo de Colón ante Rosario Central de visitante.

El Sabalero invirtió 500.000 dólares por el 50% de su ficha a Independiente Santa Fe, que según medios colombianos aduce una deuda, que en Santa Fe es desestimada diciendo que está todo en orden. Algo que suele pasar en tiempos donde el dinero escasea en los clubes.

Acá claramente tendrá mucha injerencia la familia del jugador, que por ahora no pudo terminar de arraigarse a la ciudad. Pero también es cierto que los hinchas le tienen mucho respeto y cariño, en algo que inclina la balanza. Pero no es algo que concreto todavía, ya que el fútbol está parado y no se sabe cuándo se reanudará la actividad, pese a que cada vez más hay reuniones al respecto.

Wilson Morelo fue el goleador de Colón en la Superliga

Vale recordar que Wilson Morelo, de 32 años, fue el goleador de Colón en la última Superliga, con seis tantos. ¿Seguirá en Santa Fe en la próxima temporada?