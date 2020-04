Pancho Ferraro no seguirá trabajando en Colón

Francisco Ferraro se encuentra en Buenos Aires cumpliendo con el aislamiento obligatorio y en consecuencia este parate futbolístico le pondrá punto final a su actividad vinculada a Colón. La dirigencia sabalera no le renovará el contrato que vencía el 30 de junio, que se había firmado por un año.

Recordemos que José Vignatti lo había desplazado de su función como secretario técnico, el mismo día que Eduardo Domínguez firmaba su vínculo como técnico sabalero. Y automáticamente le ofreció el cargo de coordinador de las divisiones inferiores, que finalmete Ferraro aceptó.

Sin embargo, el parate por la pandemia del coronavirus hizo que Pancho volviera a Buenos Aires junto a su familia y la realidad indica que no volverá a Santa Fe. Ferraro comenzó a trabajar a mediados del año pasado, ya que Superliga obligaba a los clubes a tener un secretario técnico o manager.

Por ese motivo, Vignatti fue a buscar a Ferraro y el exDT comenzó a trabajar en junio del año pasado, sin embargo con el correr de los meses comenzaron los roces, cuando Pancho sostuvo a Lavallén siendo que los dirigentes lo querían echar. Al punto tal que un par de veces le pidieron a Ferraro que despida a Lavallén, cosa que no sucedió.

Pero además, en los últimos días hubo fuego cruzado entre los protagonistas, Ferrraro dijo que Vignatti se enojó con él por no asumir la dirección técnica cuando quisieron sacar a Lavallén y luego a Osella. Y Vignatti contestó que antes de Ferraro Colón había sacado el 50% de los puntos y con él no llegaban al 30%.

Así las cosas, el exitoso Pancho Ferraro en su etapa como entrenador, no tuvo la misma eficacia como secretario técnico y por eso no seguirá ligado a Colón. Una vuelta que no fue la esperada por ninguno de los protagonistas, pero no por eso dejará de ser un protagonista muy importante en la historia sabalera.