Wilson Morelo: "Me gustaría regresar a Colombia"

Wilson Morelo llegó en el verano de 2019 a Colón, de la mano del uruguayo Julio Comesaña, quien lo conocía de su gran tarea en el fútbol colombiano con la camiseta de Independiente Santa Fe, desde donde se convirtió en goleador, incluso de las copas internacionales organizadas por la Conmebol.

Al cafetero le costó ganarse un lugar entre los titulares sabaleros, pero a fuerza de goles y conformando una gran dupla con Luis Miguel Rodríguez, fue uno de los grandes artífices para que el equipo que conducía Pablo Lavallén llegue a la final de la Copa Sudamericana.

Pero volvió a perder su lugar entre los 11 tras un opaco cierre de 2019, y en el inicio del nuevo año, con Diego Osella como entrenador, fue pocas veces considerado. Sin embargo, en el primer partido del segundo ciclo de Eduardo Domínguez como entrenador convirtió un gol y dio una asistencia, para la gran victoria frente a Rosario Central por 3-1, en el Gigante de Arroyito.

LEER MÁS: Pasculli: "Colón tiene todo dado para ser campeón"

Luego llegó el parate obligado por la cuarentena a raíz de la pandemia del coronavirus, con lo cual comenzó a entrenarse de manera diferenciada en su casa como el resto del plantel. En un alto de dichos trabajos, habló con un medio colombiano donde admitió las ganas de regresar a Colombia, debido a que extraña mucho a su tierra natal.

Más allá de haber expresado su deseo de esta manera, el artillero cafetero también admitió que tiene una relación laboral con Colón, donde tiene contrato vigente hasta junio de 2021, y es consciente que para partir debe llegar una oferta que satisfaga a los dirigentes rojinegros.

Pero Morelo volvió a tomar contacto con otro medio de su país, donde lejos de ocultar su objetivo de regresar a su país, alimentó la incertidumbre sobre su futuro, ya que otra vez admitió su intención de volver a Independiente Santa Fe, más allá que no descartó jugar en otro poderoso como Atlético Nacional.

morelo.jpg Wilson Morelo fue clave con sus goles en Colón pero pretende volver a Colombia.

Antena 2, publicó el siguiente artículo: "Para Morelo, como buen nacido en la costa atlántica (Montería), sería especial actuar en un club de esta región, pues le queda cerca a su familia, etc. Precisamente, en charla con Win Sports, el delantero dijo que no le cierra las puertas a los clubes costeños, pero le da prioridad a Santa Fe por el cariño de la hinchada".

Y agrega palabras del jugador. "'No le cierro las puertas a jugar en un equipo de la costa, pero dentro de la voluntad de Dios me quiero retirar en Santa Fe, quiero jugar ahí mi último partido como profesional, pero muchas veces los planes de uno no son los planes de Dios", dijo Morelo".

LEER MÁS: Bianchi: "Domínguez es un técnico que te invita a crecer y mejorar"

"Eso sí, el atacante que hoy juega en Colón de Argentina, confesó que del equipo colombiano que lo han llamado en el pasado es Atlético Nacional. 'Gracias a Dios hoy estoy en Argentina, me gustaría regresar a Colombia, quisiera que fuera Santa Fe, aunque mi empresario me dijo varias veces que lo llamaban de Nacional, pero nunca se dieron las cosas', concluyó", termina el artículo de Antena 2.

De esta manera, a la incertidumbre sobre el futuro de Luis Miguel Rodríguez, quien estaría en el radar de Gimnasia de La Plata, Atlético Tucumán y un equipo de Arabia Saudita, se le agregan estas nuevas declaraciones de Morelo, ya que una vez más reiteró su decisión de regresar a su país.