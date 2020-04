En Colón hay acuerdo por el tema de los salarios

El plantel de Colón está al día, esta semana los futbolistas percibieron el sueldo correspondiente al mes de marzo, en el que se les abonó la totalidad del contrato de AFA y comenzó a pagarse de manera gradual el contrato por derechos de trayectoria, que se hará de manera progresiva, en función del dinero que vaya teniendo la institución. Pero lo más importante es que no habrá ninguna reducción salarial.

Los jugadores sabaleros aceptaron esta propuesta por parte de los directivos, entendiendo la situación que atraviesa el mundo y el parate en el fútbol, que le impide a los clubes generar recursos. Además es una buena medida de la dirigencia rojinegra, ya que varios clubes oficializaron la reducción de haberes (Estudiantes de La Plata, Racing y Newell's entre otros).

En su momento, y en diálogo con UNO Santa Fe varios jugadores de Colón como Marcelo Estigarribia, Fernando Zuqui y Emanuel Olivera habían mostrado buena predisposición para sentarse a dialogar con los directivos, entendiendo que lo más lógico era darles un plazo para poder ir pagándoles el salario.

De todos modos, en el futuro no habría que descartar alguna modificación, ya que no se sabe cuando volverá a reanudarse la competencia. Por ahora, la televisión aseguró el pago mensual, pero no se sabe si lo seguirá haciendo los próximos meses.