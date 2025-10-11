Colón prepara la vuelta al trabajo con Medrán al frente en medio de un futuro incierto

El lunes que viene el plantel de Colón retomará las tareas en el predio al comando de Ezequiel Medrán, sin competencia a la vista y con mucho por resolverse

Después de una semana de licencia, Colón retomará este lunes los entrenamientos en el predio 4 de Junio, dando inicio a una etapa de trabajo sin competencia a la vista, pero con varios temas por resolver. Ezequiel Medrán volverá a ponerse al frente del grupo, en un contexto donde la incertidumbre política condiciona todo.

Si bien el técnico tiene contrato vigente, su continuidad no está garantizada. La definición llegará tras las elecciones del 30 de noviembre, donde el nuevo gobierno decidirá si le da continuidad al proyecto o si inicia otro ciclo desde cero. Hay algunos candidatos que incluso ya manejarían otras opciones como técnicos. De todos modos, Medrán mantiene la expectativa de poder encarar el 2026 con un plantel armado a su medida.

Lo que viene para Colón

Por ahora, el plan es entrenar con intensidad moderada hasta fin de mes, para luego otorgar unos 21 días de vacaciones. En ese lapso, se espera que se produzcan varias desvinculaciones, parte de una depuración natural tras haber quedado fuera de competencia antes de tiempo.

En el cuerpo técnico hay una consigna clara: evitar lesiones que puedan derivar en renovaciones automáticas o complicaciones contractuales. Es una consecuencia del final anticipado de la temporada en la Primera Nacional, que obliga a cuidar cada detalle en este tramo final del año.

Así, Colón volverá al trabajo sin la presión de los puntos, pero con la mirada puesta en lo que vendrá. El cierre de 2025 se perfila como una etapa de evaluaciones, decisiones y definiciones que marcarán el rumbo deportivo del Sabalero para el próximo año.