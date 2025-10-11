Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón, contrarreloj para intentar resolver la deuda con Alberto Espínola

Colón afronta días tensos antes que expire el plazo para cancelarle la deuda a Alberto Espínola y no ser inhibido. Platense, el gran dolor de cabeza

Ovación

Por Ovación

11 de octubre 2025 · 10:36hs
Colón, contrarreloj para intentar resolver la deuda con Alberto Espínola

El panorama financiero de Colón atraviesa un momento de suma tensión en una temporada donde lo deportivo generó malestar. Cuando la pelota no entrar, todo lo demás se maximiza. Entonces, en medio de un contexto económico ajustado, el club sufre las consecuencias del retraso en los pagos de Platense por el pase de Leonel Picco.

Una situación que provocó un efecto dominó en las finanzas. La dirigencia había proyectado ese ingreso como una pieza clave para cumplir con compromisos salariales y avanzar en la negociación con Alberto Espínola. Una deuda que aún permanece sin resolución y que precisa de una resolución antes del 15 de octubre. Sin embargo, el flujo de dinero se interrumpió y la situación volvió a trabarse.

El lateral paraguayo rechazó el plan de pagos extendido que le presentó Colón y espera una propuesta mejor. El problema es que el club no dispone de los 375.000 dólares (más 12.000.000 de pesos). En este contexto, trascendió que Colón podría solicitar la intervención de AFA para garantizar el cobro pendiente de Platense, aunque no es algo que se concrete por los "códigos".

Platense demora los pagos del pase de Picco y complica el plan de Colón para resolver la deuda con Espínola.

Colón, urgido por acordar con Espínola

Si bien el club tiene plata por cobrar de otras operaciones —como la transferencia de Alan Forneris a Racing—, esos fondos recién ingresarían en diciembre, lo que deja un margen de maniobra muy limitado. Se puede pagarle más adelante a Espínola, pero a medida que pasen los días posteriores al plazo que estableció el TAS los intereses correrán y el monto será aún mayor. La llave sería un préstamo bancario.

Así, el retraso de Platense llegó en un momento inoportuno y golpea directamente en la estabilidad financiera de una institución que viene de un año deportivo y económico plagado de sobresaltos. En Colón saben que cada ingreso cuenta y que resolver estos pagos pendientes será clave para recuperar algo de oxígeno en una gestión que sigue buscando equilibrio.

