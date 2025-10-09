Uno Santa Fe | Colón | Colón

Los juveniles de Colón volvieron a la reserva para mantener ritmo de competencia

Si bien los profesionales volverán al trabajo el 13 de octubre, varios pibes volvieron a la reserva de Colón para no perder ritmo. ¿Quiénes son?

Ovación

Por Ovación

9 de octubre 2025 · 17:37hs
Los juveniles de Colón volvieron a la reserva para mantener ritmo de competencia

Prensa Colón

Después del triunfo ante CADU que marcó el cierre del año para Colón en la Primera Nacional, Ezequiel Medrán decidió otorgar una semana de descanso al plantel. Sin embargo, no todo quedaron liberados, ya que varios juveniles que venían trabajando bajo sus órdenes bajaron a la reserva para no perder rodaje.

• LEER MÁS: El aspecto donde Bernardi fue de lo "mejorcito" en Colón tras una penosa campaña

La medida apunta a sostener el ritmo futbolístico de los más jóvenes, que durante las últimas semanas alternaron entre entrenamientos con el plantel profesional y convocatorias al banco de suplentes. De este modo, algunos incluso fueron titulares en el encuentro de Tercera frente a Estudiantes.

• LEER MÁS: Medrán, entre la continuidad firmada en Colón y un crédito en baja para las elecciones

Los pibes de Colón que volvieron a reserva

Entre los jugadores que volvieron a trabajar con el equipo que conduce Martín Minella se encuentran Kevin Colli, Lautaro Gaitán, Matías Córdoba, Iván Ojeda, Conrado y Zahir Ibarra, Zahir Yunis y Tomás Paredes. Varios incluso tuvireon minutos ante CADU.

Zahir Yunis
Yunis baj&oacute; a tener minutos en la reserva de Col&oacute;n.

Yunis bajó a tener minutos en la reserva de Colón.

La decisión va enfocado en mantener a los juveniles en ritmo de competencia de cara a lo que viene, sabiendo que varios de ellos están en observación para integrar el próximo plantel profesional, pero por sobre toda las cosas, porque los profesionales quedaron fuera de carrera rápidamente y no tendrán actividad oficial hasta febrero.

• LEER MÁS: Colón acelera rescisiones de contratos tras el acuerdo con Joel Soñora

Con la temporada oficialmente finalizada para la Primera Nacional, el enfoque del club pasa por seguir dándole minutos a los chicos y fortalecer el trabajo conjunto entre las dos estructuras, pensando en el proyecto deportivo 2026.

Colón Reserva Ezequiel Medrán
Noticias relacionadas
colon despidio con un sentido mensaje de reconocimiento a miguel russo

Colón despidió con un sentido mensaje de reconocimiento a Miguel Russo

miguel russo y su paso por colon: una etapa que marco el inicio de un tecnico de elite

Miguel Russo y su paso por Colón: una etapa que marcó el inicio de un técnico de elite

¿sera parte del colon 2026? ortiz llego a la quinta amarilla y se perdera el inicio del otro torneo

¿Será parte del Colón 2026? Ortiz llegó a la quinta amarilla y se perderá el inicio del otro torneo

colon ya tiene fecha y rival para debutar en la liga argentina

Colón ya tiene fecha y rival para debutar en la Liga Argentina

Lo último

Unión viajó a Santiago del Estero con una baja sensible para enfrentar a Central Córdoba

Unión viajó a Santiago del Estero con una baja sensible para enfrentar a Central Córdoba

La Justicia rechazó la reimpresión de boletas de La Libertad Avanza en Buenos Aires: quedará la foto de Espert

La Justicia rechazó la reimpresión de boletas de La Libertad Avanza en Buenos Aires: quedará la foto de Espert

El fin de semana largo trae un cambio de clima a Santa Fe y la región: frente frío, tormentas y vientos

El fin de semana largo trae un cambio de clima a Santa Fe y la región: frente frío, tormentas y vientos

Último Momento
Unión viajó a Santiago del Estero con una baja sensible para enfrentar a Central Córdoba

Unión viajó a Santiago del Estero con una baja sensible para enfrentar a Central Córdoba

La Justicia rechazó la reimpresión de boletas de La Libertad Avanza en Buenos Aires: quedará la foto de Espert

La Justicia rechazó la reimpresión de boletas de La Libertad Avanza en Buenos Aires: quedará la foto de Espert

El fin de semana largo trae un cambio de clima a Santa Fe y la región: frente frío, tormentas y vientos

El fin de semana largo trae un cambio de clima a Santa Fe y la región: frente frío, tormentas y vientos

La revancha de Yazmín: campeona nacional de vóley adaptado tras sobrevivir a una caída de cuatro pisos

La revancha de Yazmín: campeona nacional de vóley adaptado tras sobrevivir a una caída de cuatro pisos

Colapinto, entre los cinco argentinos con más vueltas en la historia de la F1

Colapinto, entre los cinco argentinos con más vueltas en la historia de la F1

Ovación
Spahn, sobre el bajón de Unión: No hay preocupación, hay ocupación

Spahn, sobre el bajón de Unión: "No hay preocupación, hay ocupación"

Qué papel jugará José Vignatti en las elecciones de Colón

Qué papel jugará José Vignatti en las elecciones de Colón

¿Quiénes siguen? Colón acelera rescisiones de contratos tras el acuerdo con Joel Soñora

¿Quiénes siguen? Colón acelera rescisiones de contratos tras el acuerdo con Joel Soñora

Diego Armando Díaz sigue bajo observación y es baja en Unión

Diego Armando Díaz sigue bajo observación y es baja en Unión

A más de un mes de los comicios, el escenario político en Colón empieza a clarificarse

A más de un mes de los comicios, el escenario político en Colón empieza a clarificarse

Policiales
Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos