Los juveniles de Colón volvieron a la reserva para mantener ritmo de competencia

Si bien los profesionales volverán al trabajo el 13 de octubre, varios pibes volvieron a la reserva de Colón para no perder ritmo. ¿Quiénes son?

Después del triunfo ante CADU que marcó el cierre del año para Colón en la Primera Nacional, Ezequiel Medrán decidió otorgar una semana de descanso al plantel. Sin embargo, no todo quedaron liberados, ya que varios juveniles que venían trabajando bajo sus órdenes bajaron a la reserva para no perder rodaje.

La medida apunta a sostener el ritmo futbolístico de los más jóvenes, que durante las últimas semanas alternaron entre entrenamientos con el plantel profesional y convocatorias al banco de suplentes. De este modo, algunos incluso fueron titulares en el encuentro de Tercera frente a Estudiantes.

Los pibes de Colón que volvieron a reserva

Entre los jugadores que volvieron a trabajar con el equipo que conduce Martín Minella se encuentran Kevin Colli, Lautaro Gaitán, Matías Córdoba, Iván Ojeda, Conrado y Zahir Ibarra, Zahir Yunis y Tomás Paredes. Varios incluso tuvireon minutos ante CADU.

Zahir Yunis Yunis bajó a tener minutos en la reserva de Colón.

La decisión va enfocado en mantener a los juveniles en ritmo de competencia de cara a lo que viene, sabiendo que varios de ellos están en observación para integrar el próximo plantel profesional, pero por sobre toda las cosas, porque los profesionales quedaron fuera de carrera rápidamente y no tendrán actividad oficial hasta febrero.

Con la temporada oficialmente finalizada para la Primera Nacional, el enfoque del club pasa por seguir dándole minutos a los chicos y fortalecer el trabajo conjunto entre las dos estructuras, pensando en el proyecto deportivo 2026.