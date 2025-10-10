Talpone, el que más jugó en un Colón que nunca terminó de hacer pie

Uno Santa Fe | Colón | Colón

En una Primera Nacional llena de pruebas, cambios y altibajos, hubo un nombre que, pese a las turbulencias, se mantuvo en el radar de casi todos los entrenadores: Nicolás Talpone. Cerró la temporada como el jugador con más minutos disputados en un Colón que sufrió más de lo esperado para mantener la categoría.

Talpone acumuló 2.374 minutos en 30 partidos. Un registro que sorprende, sobre todo porque en varios tramos perdió su lugar por bajo rendimiento, principalmente durante el ciclo de Martín Minella. Sin embargo, cada vez que las circunstancias lo permitieron, recuperó terreno y volvió a ser considerado.

El podio de más minutos en Colón

Detrás suyo aparecen nombres que también llamaron la atención por su presencia: Emmanuel Gigliotti, con la misma cantidad de partidos (30) pero 2.048 minutos y que no estuvo ya en el último mes, y Federico Jourdan (30), con 1.717.

Gigliotti fue el segundo jugador con más minutos en la temporada de Colón.

El dato deja en evidencia que, más allá de su irregularidad, Talpone fue una pieza constante en un equipo que nunca terminó de consolidarse futbolísticamente. En esa búsqueda de identidad, Ezequiel Medrán siempre confió en él, dándole continuidad en el tramo final de la competencia.

En tiempos de balances, su nombre aparece en lo alto de las estadísticas, aunque el gran desafío del Sabalero será que esa constancia individual pueda transformarse, en el futuro, en una regularidad colectiva.

