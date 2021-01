Sin embargo, Colón no pudo sostener ese nivel en la Fase Campeonato, donde rápidamente quedó fuera de carrera tras perder ante Gimnasia de La Plata y Banfield (ambos en el Brigadier López) y empatar contra San Lorenzo (en el Nuevo Gasómetro).

LEER MÁS: Versiones cruzadas sobre la duración de la cesión de Delgado

Está claro que Eduardo Domínguez tiene muchas espaldas en Colón, debido a que el equipo cambió radicalmente desde su retorno al club, ya que pasó de pelear por no descender a ilusionarse con la posibilidad de jugar una nueva final, esta vez en un remozado campeonato como es la Copa Diego Maradona.

piovi 1.jpg Eduardo Domínguez mandará a la cancha a Piovi en Colón, en uno de los cambios para visitar a Atlético Tucumán. UNO Santa Fe

En el fin de cambiar la imagen en el tramo final del certamen, Domínguez no podrá contar con varios jugadores que para él fueron claves en su segundo ciclo al frente de Colón, como Rafael Delgado (volverá a Defensa para jugar lo que resta de la Copa Sudamericana), Emmanuel Olivera y Christian Bernardi (no viajarán a Tucumán tras no haberse recuperado de sus lesiones), Wilson Morelo (fue operado de una fractura en la clavícula) y Tomás Sandoval (presenta síntomas similares a los del coronavirus).

Con este panorama, la idea de Domínguez es seguir parando a Colón con el sistema 3-5-2, que tan buenos réditos le dio desde su retorno al club, aunque está obligado a meter mano en todas las líneas, en relación al último partido que perdió frente a Banfield en el Brigadier López.

LEER MÁS: Colón, con bajas de peso para visitar a Atlético Tucumán

El arquero seguirá siendo Leonardo Burián, pero en la defensa ingresarán Facundo Garcés por Facundo Farías y Gonzalo Piovi por Rafael Delgado. En tanto que en la mitad de cancha continuarán Alex Vigo, Yeiler Goez, Rodrigo Aliendro y Gonzalo Escobar, a los que se les sumará Federico Lértora, quien en el último partido arrancó en la última línea. Arriba Tomás Chancalay reemplazará al lesionado Wilson Morelo para asociarse con Luis Rodríguez.

De esta manera, los 11 que habría elegido Eduardo Domínguez para visitar a Atlético Tucumán este martes desde las 21.30 serían los siguientes: Leonardo Burián; Facundo Garcés, Bruno Bianchi y Gonzalo Piovi; Alex Vigo, Yeiler Góez, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro y Gonzalo Escobar; Tomás Chancalay y Luis Rodríguez.