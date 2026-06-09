Colón ya piensa en Defensores de Belgrano: ¿Medrán meterá mano?

Colón comenzó a enfocarse en el compromiso del próximo sábado en el Juan Pasquale. Sin lesionados ni suspendidos, Ezequiel Medrán podría repetir la formación o apostar por una variante más combativa en la mitad de la cancha.

Después del empate sin goles frente a Ciudad Bolívar en el Brigadier López, Colón dio vuelta la página y ya tiene la mirada puesta en el compromiso del próximo sábado desde las 15.30 ante Defensores de Belgrano, por la fecha 18 de la Zona A de la Primera Nacional.

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El encuentro aparece como una verdadera prueba de fuego para el equipo de Ezequiel Medrán, que marcha quinto, a cinco puntos del líder Deportivo Morón, y necesita volver a sumar de a tres para no perder terreno en la lucha por los primeros puestos.

Sin bajas y con plantel completo en Colón

La buena noticia para el cuerpo técnico es que no quedaron secuelas físicas tras el encuentro ante Ciudad Bolívar. Todos los futbolistas terminaron en condiciones y Medrán contará con el plantel completo para preparar la visita al Juan Pasquale.

Además, Federico Rasmussen y Pier Barrios lograron atravesar el último partido sin recibir amonestaciones, por lo que seguirán disponibles. Sin embargo, ambos continúan al límite desde el punto de vista disciplinario, ya que acumulan cuatro tarjetas amarillas y una nueva sanción los dejaría fuera del siguiente compromiso.

Con este panorama, el entrenador tiene margen para elegir y evaluar alternativas sin estar condicionado por lesiones o suspensiones.

¿Se viene un cambio de esquema en Colón?

La principal incógnita pasa por la conformación de la mitad de la cancha. Si bien Medrán podría ratificar la formación que utilizó en los últimos encuentros, tampoco se descarta que opte por una estructura más equilibrada y de mayor recuperación para afrontar un partido que promete ser exigente.

En ese contexto, Matías Muñoz aparece como una de las principales alternativas para ingresar desde el arranque. El mediocampista podría ocupar el lugar de Darío Sarmiento para conformar una zona media con mayor presencia y marca.

Otra opción que maneja el entrenador es la inclusión de Agustín Toledo, quien también ofrece características más asociadas al equilibrio y al despliegue físico.

La decisión final comenzará a tomar forma a lo largo de la semana, aunque todo indica que Medrán analiza seriamente reforzar el mediocampo para afrontar un encuentro que puede resultar determinante.

La situación de Cano y Castro en Colón

Mientras tanto, otra de las cuestiones que genera expectativa pasa por las convocatorias. Lucas Cano y Facundo Castro fueron marginados de la lista para el encuentro ante Ciudad Bolívar, una decisión que alimentó las especulaciones sobre sus futuros en la institución.

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Por ahora no hay definiciones concretas, pero resta saber si alguno de los dos recuperará un lugar entre los concentrados para viajar a Buenos Aires o si continuarán fuera de consideración en medio de un mercado de pases que ya comenzó a moverse alrededor del plantel sabalero.

Con la presión de volver al triunfo y con un entrenador cada vez más observado por los resultados recientes, Colón inicia una semana clave antes de una visita que puede marcar buena parte de su rumbo en el campeonato.