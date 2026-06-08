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Colón no es Colón y el DT con sus jugadores se deben hacer cargo de eso

Colón sigue sin demostrar que es el equipo más importante de la categoría. Y ahora perdió efectividad jugando como local

8 de junio 2026 · 11:19hs
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Colón experimenta un claro retroceso futbolístico y también numérico.

UNO Santa Fe | José Busiemi.

Colón experimenta un claro retroceso futbolístico y también numérico.

Se llevan jugados 16 partidos y la primera conclusión a la que se puede arribar es que Colón involucionó. En vez de mejorar con el correr de las fechas, fue en retroceso, tanto matemático, como futbolístico.

Claramente, el Sabalero fue de mayor a menor y en el final de la primera rueda, se encuentra en una meseta, de la cual no puede salir. El equipo no arranca y la impaciencia se hace sentir.

Colón involucionó en todos los aspectos

Cuando se pensaba que a esta altura del campeonato, se podría observar un Colón con sello propio, nada de eso sucedió y la identidad sigue sin aparecer.

Y si bien muchos hablan de que al plantel le faltan refuerzos, habrá que decir por enésima vez, que Colón en nombres tiene más que todos o que casi todos.

Seguramente, cuenta con el mayor presupuesto de la Primera Nacional, pero no logra traducirlo dentro de la cancha. Y entonces no puede superar a equipos que a priori tienen mucho menos.

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Lo más preocupante es que ahora le cuesta ganar como local. La campaña que lo tenía peleando arriba se sustentaba en el poderío que exhibía en el Brigadier López.

Sin embargo, esa eficacia se fue diluyendo, al punto tal, que de los últimos cuatro partidos que disputó en condición de local, apenas ganó uno y empató los tres restantes.

Así las cosas, el Rojinegro ya no gana en Santa Fe y tampoco lo hace en condición de visitante. Cosechando tan solo un triunfo, en los últimos ocho encuentros que disputó.

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A eso hay que sumarle la baja en el rendimiento de muchos de sus futbolistas y los errores que evidencia el entrenador Ezequiel Medrán, quien no logra darle funcionamiento al equipo.

Con varios meses de trabajo, la realidad indica que el cuerpo técnico no potenció a ningún futbolista. Y los cambios que fue realizando durante los partidos, tampoco aportaron soluciones.

Este plantel, se conformó con la llegada de jugadores de trayectoria, algunos de ellos provenientes del exterior o de Primera División. Y el resto con jugadores muy destacados en la categoría.

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Cuando se sumaron, nadie se mostró en desacuerdo con la elección de los refuerzos. Pero ahora, en virtud de los últimos resultados, comenzaron los cuestionamientos.

Si bien con la camiseta no se ganan los partidos, resulta difícil de entender que después de 16 partidos, Colón sume menos puntos que Ciudad Bolívar y esté ubicado en la 5ª posición de la Zona A.

Es indudable que tanto el DT como los jugadores deben reaccionar inmediatamente. Ya no resulta válida la excusa de que se trata de un torneo largo. Colón no puede seguir dejando puntos en el camino.

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Antes del receso de una semana y de los refuerzos que llegarán, el Sabalero debe afrontar dos partidos seguidos en condición de visitante, los cuales tiene que ganar. Otro resultado no sirve.

La conclusión a la que se puede arribar luego de 16 partidos jugados, es que Colón compitió como lo menciona hasta el cansancio su entrenador, pero se quedó en eso y no dio el paso siguiente.

Pareció conformarse con no perder y Colón en esta categoría, debe ganar. Los hechos y las palabras, demuestran falta de ambición fuera y dentro de la cancha, por lo cual, la reacción debe llegar ya.

Colón jugadores técnico
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