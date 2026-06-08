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Medrán, bajo la lupa en Colón: tres finales por delante para sostener su ciclo

El empate ante Ciudad Bolívar dejó mal parado a Ezequiel Medrán, quien sabe que entra en un momento clave para su continuidad como DT de Colón.

Ovación

Por Ovación

8 de junio 2026 · 11:18hs
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Medrán, bajo la lupa en Colón: tres finales por delante para sostener su ciclo

Prensa Colón

La paciencia comienza a agotarse en Colón. Lo que hace algunas fechas parecía un equipo encaminado a pelear por el liderazgo de la Zona A de la Primera Nacional, hoy muestra síntomas preocupantes y un rendimiento que alimenta cada vez más interrogantes alrededor de Ezequiel Medrán.

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El empate sin goles ante Ciudad Bolívar en el Brigadier López profundizó una tendencia negativa que ya venía generando cuestionamientos. El Sabalero cayó al quinto puesto de la tabla y quedó a cinco unidades de Deportivo Morón, el nuevo líder del campeonato.

Pero más allá de la diferencia de puntos, lo que más preocupa es la imagen futbolística de un equipo que parece haber perdido identidad.

Los números ya no acompañan a Colón

La estadística refleja con claridad el bajón que atraviesa Colón. En las 16 fechas disputadas del campeonato, el equipo consiguió seis triunfos, ocho empates y apenas dos derrotas, sumando 26 puntos y una media de 1,63 unidades por encuentro.

Si bien los números generales todavía lo mantienen en zona de clasificación, el problema aparece cuando se analiza la actualidad.

Colón obtuvo apenas cuatro de los últimos 12 puntos en disputa y nueve de los últimos 24 posibles, una producción insuficiente para un equipo que pretende pelear por el ascenso.

Además, el empate frente a Ciudad Bolívar dejó una señal de alarma adicional: fue uno de los partidos donde menos situaciones de gol generó en toda la temporada.

Un equipo sin respuestas

La falta de contundencia se transformó en una constante. Alan Bonansea, principal referencia ofensiva del equipo, acumula diez partidos consecutivos sin convertir. Y aunque el problema no pasa exclusivamente por el delantero, la sequía refleja el momento colectivo.

El equipo perdió fluidez, profundidad y capacidad para resolver partidos ante rivales que, en la previa, parecían accesibles.

La preocupación también se traslada al juego. Colón ya no transmite la sensación de superioridad que mostró durante varios pasajes de la primera rueda y comienza a depender demasiado de acciones aisladas para generar peligro.

El desafío que puede definir todo en Colón

El calendario tampoco ofrece demasiado margen para la recuperación. Tras el compromiso ante Ciudad Bolívar, Colón afrontará una seguidilla de tres partidos fuera de Santa Fe frente a Defensores de Belgrano, Chaco For Ever y Deportivo Madryn, este último ya correspondiente al inicio de la segunda rueda.

Y allí aparece otro dato que genera preocupación. Como visitante, el equipo apenas ganó un encuentro en toda la temporada. Sumó siete puntos sobre 21 posibles y registra una efectividad del 33,33%, muy lejos de los números que exhibe en el Brigadier López.

Por eso, internamente saben que esos tres compromisos pueden marcar un antes y un después.

El ciclo más cuestionado

Desde su llegada, Medrán había logrado sostener un respaldo importante gracias a los resultados y al crecimiento que mostró el equipo en varios tramos del torneo.

Sin embargo, por primera vez su continuidad comienza a ser objeto de debate entre los hinchas y también dentro del análisis dirigencial.

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Nadie habla hoy de una salida inmediata. Pero tampoco pasa inadvertido que el entrenador afrontará las próximas semanas con una presión que hasta ahora no había tenido.

Los números siguen manteniendo a Colón dentro de los puestos de pelea. El problema es que el equipo dejó de crecer, perdió regularidad y ya no transmite confianza.

Y en un club donde el objetivo es el ascenso, el margen para los procesos suele reducirse rápidamente cuando los resultados dejan de acompañar. Los próximos tres partidos podrían terminar definiendo mucho más que la posición de Colón en la tabla. También podrían definir el futuro de Medrán en el banco rojinegro.

Colón Medrán Ciudad Bolívar
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