Colón recibe a Ferro con la obligación de conseguir un nuevo triunfo como local

Esre sábado desde las 20.30 Colón jugará ante Ferro en el Brigadier López. El Sabalero irá por su segundo triunfo como local luego de la victoria ante Deportivo Madryn

Colón recibe esté sábado desde las 20.30 a Ferro.

El único objetivo que tiene Colón en este 2026 es conseguir el ascenso a Primera División. Y para ello, el Sabalero tiene que hacerse fuerte en condición de local.

De allí la necesidad imperiosa que tiene de ganar este sábado cuando desde las 20.30 reciba a Ferro en el Brigadier López con el arbitraje de Bruno Amiconi.

Para este cotejo, el técnico Ezequiel Medrán recupera a Alan Bonansea, quien dejó atrás la subluxación que había sufrido en el hombro derecho y en consecuencia será titular.

Así las cosas, la única variante que tendrá el equipo en relación al que igualó con Central Norte de Salta, es el ingreso de Bonansea en lugar de Facundo Castro.

Por su parte, la formación de Ferro podría tener alguna variante, ya que el DT Sergio Rondina recupera a un par de defensores de experiencia como Fernando Torrent y Gustavo Canto y además analiza modificar la zona media.

Probables formaciones

Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Facundo Castet; Julián Marcioni, Ignacio Antonio, Matías Muñoz, Ignacio Lago; Lucas Cano y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

Ferro: Fernando Monetti; Nazareno Kihm, Juan Orellana, Misael Tarón, Sebastián Corda; Ángel González, Felipe Obradovich, Gonzalo Castellani, Francisco Cuzzani o Matías Kabalín; Mateo Acosta y Emanuel Dening. DT: Sergio Rondina.

Árbitro: Bruno Amiconi.

Estadio: Brigadier López.

Hora: 20.30

TV: LPF Play.