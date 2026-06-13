Medrán sobre la goleada de Colón: "Necesitábamos romper esa piedra y volver a encontrarnos con el triunfo"

Ezequiel Medrán destacó la actuación de su equipo en el 3-0 sobre Defensores de Belgrano, defendió el proceso que encabeza y aseguró que la victoria era necesaria para recuperar confianza de cara al tramo decisivo de la Primera Nacional.

La goleada de Colón por 3-0 ante Defensores de Belgrano no solo significó tres puntos fundamentales para volver a prenderse en la pelea de la Zona A de la Primera Nacional. También representó un fuerte respaldo para Ezequiel Medrán, quien llegó al compromiso del Juan Pasquale en medio de cuestionamientos y con la obligación de obtener una reacción inmediata.

Tras el encuentro, el entrenador se mostró aliviado y reconoció la importancia de haber cortado la racha sin victorias.

“Era importante a esta altura del campeonato encontrarnos nuevamente con el triunfo porque tanto lo necesitábamos. Yo decía que había que mantener la calma porque veía al equipo trabajando bien. El estado de ánimo era óptimo al encarar la semana”, afirmó.

Y agregó: “Necesitábamos romper esa piedra que no nos estaba permitiendo ganar. Es difícil caer siempre en el merecimiento porque parece una excusa, pero sentíamos que estábamos más cerca de ganar por cómo venía compitiendo el equipo”.

Un triunfo para recuperar confianza en Colón

Más allá de la contundencia del resultado, Medrán remarcó que el rendimiento colectivo venía mostrando señales positivas incluso en encuentros anteriores donde los resultados no acompañaron.

“El partido con Mitre fue muy bueno, también contra Bolívar hicimos méritos para ganar. Hoy logramos trasladar al partido lo que veníamos viendo en los entrenamientos”, sostuvo.

En ese sentido, resaltó la respuesta de sus dirigidos en un escenario complicado y frente a un rival siempre exigente.

“Lo que más rescato es el equilibrio. El equipo volvió a sostener el arco en cero, manejó bien los momentos del partido y fue eficaz cuando tuvo las oportunidades. Eso es tan importante como los tres goles que convertimos”, explicó.

El respaldo del plantel de Colón

Uno de los momentos más significativos de la conferencia llegó cuando fue consultado sobre si la victoria significaba un respaldo a su gestión.

“No tengo dudas. Hay un compromiso enorme de parte del plantel. Cuando no se dan los resultados aparecen los márgenes de duda, pero yo veo todos los días cómo trabajan estos jugadores. Hay una convicción que se mantiene desde que comenzamos este proceso”, señaló.

Además, destacó que los futbolistas fueron los primeros en sostener la confianza en el trabajo realizado. “Lo que noto es que quieren más. Hoy los vi felices, pero con la mentalidad de seguir creciendo. Eso es lo que más me entusiasma”, remarcó.

El mensaje para el hincha de Colón

Medrán también tuvo palabras especiales para los simpatizantes sabaleros, quienes acompañaron al equipo a pesar de los últimos resultados adversos.

“Colón necesitaba este triunfo y el hincha de Colón también. Quiero que lo disfruten porque nosotros venimos trabajando muy duro para esto. El verdadero protagonista es el hincha y hoy queremos que se vaya a dormir contento”, expresó.

El mercado de pases ya está en marcha

Por último, el entrenador confirmó que la dirigencia y la secretaría deportiva ya trabajan en la búsqueda de refuerzos para potenciar al plantel en la segunda rueda.

LEER MÁS: Colón, a un paso de cerrar la llegada del goleador Bruno Nasta

“Con Diego Colotto, el presidente y los dirigentes hay una claridad total sobre lo que estamos buscando. Ya se está trabajando fuerte para resolver situaciones en el mercado. Mientras más rápido podamos tener a los jugadores incorporados, mejor será para preparar lo que viene”, concluyó.

Con el respaldo público del presidente José Alonso y ahora también con una victoria contundente que lo reposiciona en la tabla, Medrán logró oxígeno en un momento clave. Sin embargo, el propio DT dejó en claro que el desafío recién comienza y que el objetivo inmediato será sostener la recuperación en las próximas salidas ante Chaco For Ever y Deportivo Madryn.