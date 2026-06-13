El uno por uno de la goleada de Colón para recuperar la fe ante Defensores de Belgrano

Colón aplastó a Defensores de Belgrano, recuperó la confianza y vuelve a soñar con pelear bien arriba, más allá de la victoria del líder Morón.

Durante semanas, Colón fue un equipo atravesado por las dudas. Los cuestionamientos sobre Ezequiel Medrán, la falta de regularidad y la sensación de que el plantel no terminaba de despegar habían instalado un clima de incertidumbre. Sin embargo, en el Juan Pasquale apareció una versión totalmente diferente: sólida, contundente y convencida.

El Sabalero golpeó en los momentos justos, aprovechó cada oportunidad que tuvo y construyó una goleada por 3-0 ante Defensores de Belgrano que puede marcar un punto de inflexión en el campeonato.

Lo más valioso no fue solamente el resultado, sino la manera en que el equipo respondió cuando el partido parecía complicarse. Después del gol de Federico Rasmussen, Defensores tuvo varios minutos de dominio territorial y obligó a intervenir a Matías Budiño. En otro momento de la temporada, Colón quizás se hubiese desordenado o sufrido el empate. Esta vez resistió, volvió a acomodarse en el campo y golpeó nuevamente con la efectividad de los equipos que pelean arriba. El segundo tanto de Pier Barrios fue un mazazo para el local y el tercero de Julián Marcioni terminó de sentenciar una tarde perfecta.

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La victoria no resuelve todos los problemas ni garantiza nada de cara al futuro, pero sí devuelve algo fundamental: confianza. Colón volvió a parecer un equipo serio, competitivo y con herramientas para pelear por el ascenso. Además, llegó en el momento justo, cuando Medrán estaba bajo la lupa y cuando se acercan tres compromisos consecutivos fuera de Santa Fe. Si el Sabalero logra sostener este nivel futbolístico y esta contundencia, el triunfo ante Defensores de Belgrano podría recordarse como el día en que volvió a meterse definitivamente en la conversación grande de la Primera Nacional.

Boletín de calificaciones de los jugadores de Colón

Matías Budiño (7): Le tapó un gran remate a Ciccolini en el primer tiempo, cuando Colón ganaba por 1-0 y luego brindó mucha seguridad. Gran momento del exarquero de Estudiantes de Buenos Aires.

Mauro Peinipil (5): Discreto partido del exjugador de Independiente Rivadavia, más allá que estuvo disciplinado en la marca, sobre todo en el complemento, ya que en el segundo alternó buenas con malas.

Pier Barrios (7): Convirtió el segundo tanto de Colón, que le dio tranquilidad para manejar el encuentro. Además, estuvo muy sólido en defensa, más allá de algunos sobresaltos, sobre todo en el primer tiempo. Llegó a la quinta amarilla y se perderá el partido ante Chaco For Ever.

Federico Rasmussen (7): Abrió el camino de la victoria de Colón y también se mostró firme. Rápido en los cruces y muy concentrado durante los 90 minutos.

Leandro Allende (4): El punto más bajo de Colón. Fue reemplazado en el entretiempo tras haber sido desequilibrado en todo el primer tiempo por Gómez y Ciccolini de Defensores de Belgrano.

Julián Marcioni (7): Convirtió un golazo de cabeza, tras una estupenda jugada por izquierda de Nacho Lago. Fue muy solidario en el retroceso. Fue el partido más parecido a su mejor versión.

Federico Lértora (6): No brilló pero marcó presencia en el medio, con entrega y temperamento. Ganó la pelota tras el centro de Sarmiento que finalizó con el segundo gol de Colón, obra de Pier Barrios.

Ignacio Antonio (5): Estuvo lejos todavía de su mejor versión pero esta vez estuvo más disciplinado y solidario cuando el equipo no tuvo la pelota, sin sorprender tanto en ataque como lo hizo en el inicio del campeonato.

Ignacio Lago (8): La gran figura de Colón. Hace todo bien, le pega magníficamente a la pelota, desborda, habilita, como en el tercer tanto, que terminó con el gran cabezazo de Marcioni. Gran momento del exjugador de Talleres.

Alan Bonansea (5): Una constante de esta parte del campeonato. Hace un trabajo a destajo, digno de elogiar, con mucha solidaridad, laborioso, pero errático. Tuvo algunas para convertir, pero parece tenerle alergia al gol. Hace 11 partidos que no convierte.

Facundo Castet (5): Estuvo más seguro que Allende en la marca. Acumuló un tiempo completo luego de varios partidos. No pasó sobresaltos e hizo siempre la simple, aunque mostrando siempre mucho empuje.

Matías Muñoz (-): Ingresó para darle más equilibrio al equipo y contención en el medio. Pocos minutos en cancha, pero el carácter y la entrega de siempre.

Jerónimo Buosi (-): Hizo su debut en los últimos minutos, pero prácticamente no tocó la pelota. Otro juvenil que es promocionado en un momento clave de la temporada, cuando ya quedaron al margen Facundo Castro y Lucas Cano.

Emanuel Beltrán (-): Sumó minutos pero sigue sin tener la continuidad que vino a buscar. Su futuro en el mercado de pases es incierto.

Conrado Ibarra (-): Ingresó por un cansadísimo Nacho Lago, la gran figura del partido. Merece más minutos.