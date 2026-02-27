Uno Santa Fe | Colón | Colón

Hay nuevo horario para el partido entre Colón y Acassuso de la 5ª fecha

Se conoció que se modificó el horario del compromiso de la 5ª fecha de la zona A de la Primera Nacional entre Colón y Acassuso en Santa Fe

27 de febrero 2026 · 18:24hs
Hay nuevo horario para el partido entre Colón y Acassuso de la 5ª fecha

El calendario de Colón sumó una pequeña, pero significativa modificación en estas horas. En medio de la reprogramación general tras la suspensión impulsada por la AFA en respaldo a Claudio Tapia, el partido ante Acassuso en el Brigadier López cambió de horario.

Nueva hora para Colón-Acassuso

El encuentro de la 5ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional, ya no comenzará a las 19 como estaba previsto originalmente sino a las 20, en lo que será el regreso del Sabalero a la competencia oficial después del receso, que en algunos sectores lo ponen en duda.

Se acomodó el horario del partido Colón-Acassuso.

El ajuste, aunque breve en el reloj, impacta en la logística y planificación de un equipo que busca mantener el ritmo en un torneo extenso y demandante. Cada detalle cuenta en una categoría donde la regularidad suele marcar el destino de los protagonistas.

Con este cambio confirmado, Colón ya reorganiza su hoja de ruta, enfocado en retomar la acción y seguir construyendo su camino en una Primera Nacional que no da margen para distracciones.

