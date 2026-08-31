Colón debe cambiar la imagen y corregir varios aspectos antes del duelo clave ante Morón

Colón viene de perder ante Racing de Córdoba y deberá mejorar su juego, intensidad y generación ofensiva para enfrentar a Deportivo Morón.

Colón pone el foco en sus puntos débiles antes del desafío ante Morón.

Colón dejó una imagen preocupante en la derrota ante Racing de Córdoba y tendrá poco margen para repetir errores frente a Deportivo Morón. El equipo de Iván Delfino deberá recuperar la intensidad, mejorar la circulación de pelota y mostrar mayor solidez en todas sus líneas. El encuentro será clave para mantenerse en la pelea por los primeros puestos del campeonato .

Más juego y menos pelotazos

Uno de los principales aspectos que Colón deberá modificar es la manera de atacar. Ante Racing, el equipo abusó de los envíos largos buscando a Bonansea y Garate, sin conseguir generar situaciones claras de peligro.

Para enfrentar a Morón, el Sabalero necesitará que sus jugadores con mayor capacidad para manejar la pelota tengan más participación. Lago, Toledo y Marcioni prácticamente no pudieron entrar en juego durante el primer tiempo en el partido ante Racing y el equipo lo sintió.

La reacción del complemento mostró que Colón puede mejorar cuando mantiene la pelota por abajo y encuentra asociaciones. El ingreso de Franco García le dio otra dinámica al ataque y permitió que Lago pudiera jugar más cerca del área.

Intensidad, concentración y actitud desde el inicio

Otro punto que deberá corregir el equipo es la actitud con la que comienza los partidos. Ante Racing, Colón fue superado en intensidad, perdió demasiadas pelotas divididas y tuvo dificultades para controlar los ataques del rival.

La defensa deberá ganar solidez y concentración, especialmente para evitar espacios y controlar mejor los avances rivales. Colón necesita un equipo más compacto, que pueda recuperar rápidamente la pelota y reducir las posibilidades de peligro frente a su arco.

En ataque, el desafío estará en conseguir mayor claridad y variantes. El equipo necesita mejorar la circulación, encontrar asociaciones y generar más situaciones de gol. También será importante sostener la intensidad durante los 90 minutos y mostrar desde el comienzo una actitud protagonista

El duelo del sábado será una prueba importante para el Sabalero. Después del traspié en Córdoba, recuperar el juego y volver a sumar de a tres será fundamental para sostener sus aspiraciones en la parte alta de la tabla.