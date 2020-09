Colón saludó a uno de sus canteranos en un día especial

View this post on Instagram

Hoy te presentamos a Aarón Martínez (@aaronmartinez.5). El "chino" nació el 17 de septiembre del 2001 en Viale, Entre Ríos. Altura: 1,75 m. Peso: 66 kg. Posición: mediocampista. Referente: Thiago Alcántara. Llegó a Colón a los 16 años (actualmente tiene 19) y es residente de la pensión ⚫ ¡Feliz cumple, Chino!