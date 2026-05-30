Colón se acostumbró a empatar y se olvidó de ganar: fue 1-1 ante Almirante Brown

Colón volvió a empatar por tercer partido consecutivo. Fue 1-1 ante Almirante Brown jugando un primer tiempo muy flojo y mejorando en el segundo tiempo

Colón jugó un primer tiempo muy flojo, mejoró algo en el segundo tiempo y eso le permitió al menos no perder. De todos modos, parece poco para un equipo que está obligado a ser protagonista.

Defendió para perder, pero se encontró con un rival limitado y falto de jerarquía que le perdonó la vida. Y el dato positivo, es que a la inversa de los partidos anteriores, en este arrancó perdiendo y pudo igualarlo.

Colón jugó un pésimo primer tiempo

El partido arrancó de la peor manera para Colón, ya que antes de los 2' perdía por el golazo convertido por Nazareno Bazán quien desde muy lejos sacó un zapatazo de zurda que se clavó en el ángulo derecho del arco defendido por Matías Budiño y decretó el 1-0 parcial.

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Por el golazo del jugador de Almirante Brown ante Colón. pic.twitter.com/TrV4sYplo7 — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) May 30, 2026

En esos primeros minutos era todo del equipo local que llegaba con suma facilidad al arco rojinegro. El que probó fue Tomás Almada con un remate desde afuera del área que Budiño mandó al córner.

Y luego llegaría una acción en donde Almirante en dos ocasiones pudo convertir. Primero Federico Rasmussen salvó en la línea el remate de Bazán quien había eludido a Budiño y posteriormente Martínez dentro del área chica remató al lado del caño derecho.

A esa altura era un milagro que Colón apenas perdiera por un gol, ya que defendía muy mal y el equipo local cada vez que pasaba la mitad de cancha generaba peligro.

La primera aproximación de Colón llegó con un tiro de esquina desde la derecha que ejecutó Darío Sarmiento y el cabezazo de Ignacio Lago para propiciar la buena atajada del arquero Bruno Galván que mandó el balón por encima del horizontal.

Luego llegaría otra chance clara para Almirante Brown cuando dentro del área chica remató Tomás Almada y tapó Budiño mandando el balón al tiro de esquina.

Colón empujaba pero le faltaba claridad y en ese contexto se destacaba la movilidad de Darío Sarmiento, quien ejecutó un tiro libre desde la derecha, que terminó en el cabezazo desviado de Leandro Allende.

En esos primeros 45' se observó un Colón muy desequilibrado, sufriendo demasiado en el retroceso y dando muestras de fragilidad defensiva. En ataque empujó, pero sin criterio ni claridad.

Mejoró un poco en el segundo tiempo y llegó al empate

En el inicio del segundo, la primera acción llegó cuando se jugaban casi 2' cuando Sarmiento habilitó a Lago, quien terminó rematando por encima del horizontal.

Colón tenía la pelota y buscaba el empate, mientras que Almirante Brown retrocedía demasiado y apostaba por la contra. Sin jugar bien, el Sabalero, parecía estar más cerca de poder llegar al gol.

Cuando se jugaban 12' Ezequiel Medrán comenzó a mover el banco haciendo ingresar a Matías Godoy en lugar de Sarmiento y a Conrado Ibarra para reemplazar a Marcioni.

El elenco rojinegro intentaba desnivelar por las bandas y meter centros para Bonansea. Pero a los 19' Budiño salvó a Colón luego de que Leonardo Jara dentro del área chica intentó un centro que cortó el arquero sabalero.

A los 22' Medrán decidió realizar el tercer cambio, haciendo ingresar a Lucas Cano para la salida de Allende, una variante ofensiva buscando reforzar el ataque.

Colón atacaba con mucha gente y el equipo local intentaba salir de contra aprovechando los espacios que existían. A los 27' Almirante Brown estuvo cerca del segundo, cuando Martínez definió dentro del área y Budiño tapó el remate.

El equipo local no era contundente en ataque y Colón se mantenía con vida por el resultado y además por las buenas intervenciones de Budiño.

Y sucedió lo que habitualmente pasa, no lo definió el equipo local y Colón lo empató a los 28'. Gran centro de Conrado Ibarra y notable definición de Mauro Peinipil, controlando el balón y definiendo cruzado para el 1-1.

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Por el gol del jugador de Colón ante Almirante Brown. pic.twitter.com/RsbfpjRTUf — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) May 30, 2026

Y segundos después del gol, Ignacio Lago remató desde afuera del área y salvó el arquero Galván para mandar la pelota al córner y luego en el segundo palo anticipó Pier Barrios quien remató desviado.

En esos minutos, era todo de Colón que estaba mejor que su rival, pero ambos equipos carecían de claridad en los metros finales y en la última lo pudo ganar el Sabalero con una guapeada de Lértora que terminó en las manos de Galván.

Por la manera en la que jugó, Colón termina rescatando un punto, ya que Almirante Brown no tuvo jerarquía, perdonó y el Rojinegro se quedó con un empate que suma, en función del contexto y del flojo rendimiento que evidenció.

Síntesis

Almirante Brown: 1-Bruno Galván; 4-Pedro Velurtas, 2-Máximo Levi, 6-Gustavo Cabral, 3-Ramiro Fernández; 8-Gabriel Altamirano, 5-Leonardo Jara, 10-Tomás Almada, 7-Ramón González; 11-Nazareno Bazán Vera y 9-Javier Martínez. DT: Andrés Montenegro.

Colón: 1-Matías Budiño; 4-Mauro Peinipil, 2-Pier Barrios, 6-Federico Rasmussen, 3-Leandro Allende; 8-Ignacio Antonio, 5-Federico Lértora; 11-Julián Marcioni, 7-Darío Sarmiento, 10-Ignacio Lago; y 9-Alan Bonansea.

Goles: PT 2' Nazareno Bazán (A), ST 28' Mauro Peinipil (C).

Cambios: ST 12' Matías Godoy x Sarmiento (C), Conrado Ibarra x Marcioni (A), 14' Ulises Abreliano x Almada (C), 22' Lucas Cano x Allende (C), 28' Santiago Vera x Martínez (A), 35' Gastón Moreyra x González (A), Facundo Quignón x Altamirano (A), Lucas Vega x Bazán (A),

Amonestados: No hubo.

Árbitro: Bruno Amiconi.

Estadio: Fragata Presidente Sarmiento