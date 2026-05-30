Antonio, conforme en Colón: "Merecíamos un poco más, pero este equipo sigue dando señales"

El volante de Colón analizó el empate ante Almirante Brown en Isidro Casanova, destacó la reacción del equipo tras el gol tempranero y remarcó que el Sabalero hizo méritos para quedarse con los tres puntos.

Colón volvió de Isidro Casanova con sensaciones encontradas. El empate 1-1 frente a Almirante Brown le permitió mantenerse en el lote de arriba de la Zona A, pero dejó la sensación de que el equipo de Ezequiel Medrán estuvo más cerca de ganar que de perder.

Uno de los que mejor sintetizó ese sentimiento fue Ignacio Antonio. El mediocampista, que tuvo un arranque complicado en el encuentro pero creció notablemente en el complemento, consideró que el Sabalero mereció llevarse algo más que un punto.

"Creo que merecíamos un poquito más. El gol tempranero nos desacomodó un poco los planes, pero intentamos hasta el final y por eso tuvimos el premio del empate", analizó.

La corrección táctica que cambió el partido para Colón

El tanto de Nazareno Bazán en los primeros minutos obligó a Colón a replantear algunas cuestiones dentro del campo. Antonio explicó que el equipo encontró la solución ajustando marcas y ocupando mejor los espacios en la mitad de la cancha.

"Ellos flotaban entre las líneas y nos estaban complicando. Cuando corregimos eso y empecé a agarrar más el medio, nos adueñamos totalmente del partido", sostuvo.

Incluso, el volante no coincidió con quienes consideraron que al equipo le faltó un hombre más en la zona central. "No coincido. Cuando hicimos esa corrección empezamos a tener el control total. Después, adelante, con Darío, Nacho y Julián estábamos generando mucho peligro", explicó.

"No estamos ligando"

Más allá de que valoró el punto conseguido como visitante, Antonio admitió que el resultado dejó cierto sabor amargo por el desarrollo del encuentro.

"El punto se valora porque es una cancha difícil, pero por merecimiento creo que tendríamos que haber ganado. Nos vamos con esa bronca", confesó.

El mediocampista también hizo referencia a una situación que viene acompañando a Colón en las últimas jornadas: la dificultad para transformar en victorias el dominio que muchas veces exhibe en los partidos.

"No estamos ligando. Hacemos el trabajo, generamos situaciones y el rival con una o dos llegadas nos convierte. Pero hay que seguir trabajando porque cuando uno hace las cosas bien, los triunfos terminan llegando", remarcó.

Un equipo que no se resigna

Antonio destacó especialmente la personalidad que mostró el conjunto rojinegro para recuperarse de un arranque adverso y jugar gran parte del partido en campo rival.

"Lo positivo es el coraje del equipo para ir siempre para adelante, para plantarse de visitante y ser más que el rival. Sabíamos que era una cancha complicada y un equipo al que le convierten pocos goles", señaló.

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Además, valoró la experiencia y la jerarquía del plantel para interpretar los momentos del partido. "Tenemos jugadores con mucha experiencia, gente inteligente para leer los partidos. Supimos sufrir cuando había que hacerlo y después crecimos", afirmó.

Con el empate en Isidro Casanova, Colón prolongó su racha positiva y sigue prendido en la pelea de arriba. Sin embargo, las palabras de Ignacio Antonio reflejan el sentimiento que quedó en el vestuario sabalero: el punto sirve, pero el equipo siente que dejó escapar una oportunidad de sumar de a tres.