Delfino marcó el camino de Colón para el Reducido: "Mucha concentración y más fútbol"

El DT de Colón analizó la victoria con Defensores de Belgrano, hizo un balance de la fase regular y anticipó cómo será la preparación para el cruce ante Midland

Colón cerró la fase regular con una victoria en el Brigadier López y ahora tiene la mirada puesta en el Reducido . Después del 2-0 ante Defensores de Belgrano, Iván Delfino habló en conferencia de prensa y dejó varios conceptos sobre el presente del equipo, las cuestiones que todavía debe corregir y el desafío que se viene frente a Midland .

El entrenador reconoció que el encuentro ante el Dragón no fue sencillo desde el juego, aunque valoró que su equipo pudiera resolverlo. “No tuvimos tanta claridad en todo el partido, fue medio trabado, pero lo ganamos bien. Se abrió con el penal”, explicó.

El balance de la etapa regular en Colón

Delfino también repasó el camino recorrido desde su llegada y puso en perspectiva los números de Colón en el tramo final del campeonato. “Cuando llegamos, el primer objetivo era poder pelear por la primera opción de ascenso. En contrapartida de los partidos, nos toca ir por otra puerta”, reconoció.

En ese sentido, destacó que el equipo sumó 24 puntos sobre 36 posibles en el cierre de la fase regular, aunque eso no alcanzó para pelear por el ascenso directo. “Encontramos un equilibrio defensivo importante. Debemos seguir afinando alguna cosita en la parte ofensiva para hacerlo todavía un equipo más maduro. No tenemos tantas opciones en ofensiva y hoy (por este sábado) nos quedamos sin variantes”, admitió.

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El técnico también explicó por qué decidió mantener a los habituales titulares pese a que la posición final ya estaba prácticamente definida. “Lo importante es que si están para jugar, tienen que jugar. No me gusta especular. Los chicos que tenían alguna molestia física, pero estaban para jugar, jugaron”, señaló.

Iván Delfino, otra vez autocrítico en Colón. UNO Santa Fe | José Busiemi

La preparación para el Reducido

Con Midland en el horizonte, Colón tendrá días de trabajo para llegar de la mejor manera al primer cruce eliminatorio. Delfino adelantó que el plantel volverá a entrenarse el martes y realizará jornadas de doble turno hasta el sábado por la mañana. Luego habrá una liberación de cargas para encarar la última semana de preparación. “Necesitamos estar alerta al máximo, mucha concentración, con el corazón que tuvimos en este encuentro y más fútbol. La idea es trabajar para eso”, remarcó.

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En ese proceso, el entrenador también espera recuperar futbolistas que vienen arrastrando lesiones o molestias. Mencionó que Leandro Garate es quien estaría más cerca de volver a trabajar con el grupo, mientras que Facundo Castet y Franco García todavía no se encontraban en condiciones de reincorporarse. Sobre Matías Budiño, explicó que su recuperación viene llevando algo más de tiempo.

El valor de lo colectivo y el apoyo de la gente

Consultado sobre cómo evitar que la ansiedad del entorno se traslade al campo de juego durante los playoffs, Delfino sostuvo que las decisiones y la capacidad de convivir con los errores son cuestiones que deben resolver los propios futbolistas. “Los errores van a estar y poder convivir con el error creo que es un crecimiento individual y personal, de cómo lo asume cada uno”, expresó. También valoró el acompañamiento de los hinchas: “Con el apoyo de la gente, es indiscutible, no puedo decir nada de eso. Todo junto siempre es mejor”.

Por otra parte, explicó algunas decisiones tácticas que tomó ante Defensores. Sobre la ubicación de Sebastián Olmedo como lateral, señaló que buscó aprovechar sus características, mientras que la presencia de Beltrán en el mediocampo respondió a una cuestión de fortaleza física y a las alternativas disponibles.

Buosi y la importancia de los juveniles

Uno de los momentos destacados de la noche fue el gol de Jerónimo Buosi, que selló el 2-0 con un potente remate. Delfino celebró la aparición del juvenil y consideró que puede ser importante para su confianza. “Estoy muy contento con eso. Es importante que le agarre confianza. Todavía había varios chicos de inferiores en el banco, así que también es importante porque en esta instancia a cualquiera le puede tocar”, afirmó.

Finalmente, el entrenador se refirió a lo que significa para él afrontar una nueva etapa decisiva en su carrera. “Todas las experiencias son particulares, no son todas las mismas. Esta la quiero disfrutar porque tiene una dimensión distinta. Vamos a tratar de aportar todo lo que más podamos, todos los detalles, para poder seguir mejorando en estas llaves que vienen”, concluyó.