Todo el color y pasión de los hinchas de Colón para el partido ante Defensores de Belgrano

Los hinchas de Colón volvieron a dejar su sello con su colorido para el cotejo ante Defensores de Belgrano por la fecha 36 de la zona A de la Primera Nacional

Colón recibía a Defensores de Belgrano con el objetivo de conseguir una victoria que le permitiera terminar lo más arriba posible en la Zona A de la Primera Nacional y llegar al Reducido con mejores perspectivas. En ese contexto, los hinchas volvieron a jugar su partido desde las tribunas y le pusieron todo el color a la jornada.

El sol acompañó buena parte de la previa y muchos simpatizantes aprovecharon para llegar temprano al estadio, compartir los momentos previos y empezar a darle clima a una nueva presentación en Santa Fe. Otros, en cambio, se acercaron directamente sobre la hora del encuentro, pero todos con la misma expectativa: empujar al equipo en un compromiso importante. Después, los resultados finalmente no colaboraron.

Banderas, camisetas rojinegras, canciones y el aliento de siempre fueron parte de una tarde en la que el Brigadier López volvió a vestirse de fiesta. La gente entendía lo que estaba en juego y respondió con ese acompañamiento que distingue a la hinchada sabalera.

Como en cada partido, la cámara de UNO Santa Fe estuvo presente para captar los mejores momentos, las postales de la tribuna y todo el color de una jornada especial para Colón.

Los hinchas de Colón