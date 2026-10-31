Uno Santa Fe | Colón | Colón

Todo el color y pasión de los hinchas de Colón para el partido ante Defensores de Belgrano

Los hinchas de Colón volvieron a dejar su sello con su colorido para el cotejo ante Defensores de Belgrano por la fecha 36 de la zona A de la Primera Nacional

Ovación

Por Ovación

31 de octubre 2026 · 17:57hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Todo el color y pasión de los hinchas de Colón para el partido ante Defensores de Belgrano

UNO Santa Fe | José Busiemi
Todo el color y pasión de los hinchas de Colón para el partido ante Defensores de Belgrano

Todo el color y pasión de los hinchas de Colón para el partido ante Defensores de Belgrano

Todo el color y pasión de los hinchas de Colón para el partido ante Defensores de Belgrano

Todo el color y pasión de los hinchas de Colón para el partido ante Defensores de Belgrano

Todo el color y pasión de los hinchas de Colón para el partido ante Defensores de Belgrano

Colón recibía a Defensores de Belgrano con el objetivo de conseguir una victoria que le permitiera terminar lo más arriba posible en la Zona A de la Primera Nacional y llegar al Reducido con mejores perspectivas. En ese contexto, los hinchas volvieron a jugar su partido desde las tribunas y le pusieron todo el color a la jornada.

• LEER MÁS: La Comisión Directiva de Colón convocó a la agrupación Sangre de Campeones

El sol acompañó buena parte de la previa y muchos simpatizantes aprovecharon para llegar temprano al estadio, compartir los momentos previos y empezar a darle clima a una nueva presentación en Santa Fe. Otros, en cambio, se acercaron directamente sobre la hora del encuentro, pero todos con la misma expectativa: empujar al equipo en un compromiso importante. Después, los resultados finalmente no colaboraron.

Banderas, camisetas rojinegras, canciones y el aliento de siempre fueron parte de una tarde en la que el Brigadier López volvió a vestirse de fiesta. La gente entendía lo que estaba en juego y respondió con ese acompañamiento que distingue a la hinchada sabalera.

Como en cada partido, la cámara de UNO Santa Fe estuvo presente para captar los mejores momentos, las postales de la tribuna y todo el color de una jornada especial para Colón.

Los hinchas de Colón

Colón Defensores de Belgrano hinchas
Noticias relacionadas
colon se juega ante defensores una ultima carta para mejorar su llugar de cara al reducido

Colón se juega ante Defensores una última carta para mejorar su llugar de cara al Reducido

colon dio a conocer la lista de convocados para recibir a defensores de belgrano

Colón dio a conocer la lista de convocados para recibir a Defensores de Belgrano

colon recibe a defensores con la mirada puesta en el reducido

Colón recibe a Defensores con la mirada puesta en el Reducido

la fortaleza que colon quiere hacer valer ante defensores para llegar mejor al reducido

La fortaleza que Colón quiere hacer valer ante Defensores para llegar mejor al Reducido

Lo último

Viajaban a Rosario con casi 13 mil pastillas de éxtasis ocultas en sus equipajes: hay dos detenidos

Viajaban a Rosario con casi 13 mil pastillas de éxtasis ocultas en sus equipajes: hay dos detenidos

Todo el color y pasión de los hinchas de Colón para el partido ante Defensores de Belgrano

Todo el color y pasión de los hinchas de Colón para el partido ante Defensores de Belgrano

Colón trata de dominar las acciones pero se topa con un correcto Defensores de Belgrano

Colón trata de dominar las acciones pero se topa con un correcto Defensores de Belgrano

Último Momento
Viajaban a Rosario con casi 13 mil pastillas de éxtasis ocultas en sus equipajes: hay dos detenidos

Viajaban a Rosario con casi 13 mil pastillas de éxtasis ocultas en sus equipajes: hay dos detenidos

Todo el color y pasión de los hinchas de Colón para el partido ante Defensores de Belgrano

Todo el color y pasión de los hinchas de Colón para el partido ante Defensores de Belgrano

Colón trata de dominar las acciones pero se topa con un correcto Defensores de Belgrano

Colón trata de dominar las acciones pero se topa con un correcto Defensores de Belgrano

Pasos al Contado: la app del Concejo de Santa Fe que premia por caminar y permite canjear puntos por beneficios

"Pasos al Contado": la app del Concejo de Santa Fe que premia por caminar y permite canjear puntos por beneficios

El Paraná llegó a los 5,89 metros en Reconquista y el agua ya desbordó los muelles del puerto

El Paraná llegó a los 5,89 metros en Reconquista y el agua ya desbordó los muelles del puerto

Ovación
Todo el color y pasión de los hinchas de Colón para el partido ante Defensores de Belgrano

Todo el color y pasión de los hinchas de Colón para el partido ante Defensores de Belgrano

Godoy Cruz y Tristán Suárez jugarán la final por el primer ascenso a la Liga Profesional

Godoy Cruz y Tristán Suárez jugarán la final por el primer ascenso a la Liga Profesional

La Comisión Directiva de Colón convocó a la agrupación Sangre de Campeones

La Comisión Directiva de Colón convocó a la agrupación Sangre de Campeones

Franco Colapinto fue 12° en la ultima práctica libre del Gran Premio de México

Franco Colapinto fue 12° en la ultima práctica libre del Gran Premio de México

Conmebol dio los horarios de la final de la Libertadores y Sudamericana

Conmebol dio los horarios de la final de la Libertadores y Sudamericana

Policiales
Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Santo Tomé: persiguieron y aprehendieron a un hombre que llevaba un medidor de gas robado

Santo Tomé: persiguieron y aprehendieron a un hombre que llevaba un medidor de gas robado

Asesinaron a un joven de 21 años de una puñalada en el cuello y aprehendieron a su expareja

Asesinaron a un joven de 21 años de una puñalada en el cuello y aprehendieron a su expareja

Escenario
Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026