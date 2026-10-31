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El minuto a minuto del partido entre Colón y Defensores de Belgrano

Colón recibe a Defensores de Belgrano por la fecha 36 de la zona A de la Primera Nacional sabiendo que necesita ganar por seis goles para ser cuarto

Ovación

Por Ovación

31 de octubre 2026 · 17:38hs
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El minuto a minuto del partido entre Colón y Defensores de Belgrano

Prensa Colón

Con la clasificación al Reducido asegurada y el quinto puesto casi listo, Colón recibe, con arbitraje de Bruno Amiconi y la cobertura de UNO Santa Fe y UNO 106.3, a Defensores de Belgrano por la fecha 36 de la zona A de la Primera Nacional. En la previa, se dieron todos los resultados que no le servían para ser tercero.

Comenzó el partido: Colón ya recibe a Defensores

Se puso en marcha en el Brigadier López el cotejo de la fecha 36 entre Colón y Defensores de Belgrano.

8 minutos: Defensores le hace fuerza a Colón

Colón se muestra picante, pero también Defensores de Belgrano, que juega tranquilo tras tener segura la permanencia. El partido aún no se arma.

15 minutos: Colón por ahora no encuentra espacios ante Defensores

Colón se topa con un férreo plan de Defensores de Belgrano, con el que iguala 0-0. No pasa nada por ahora.

Formaciones de Colón y Defensores de Belgrano

Colón: Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Sebastián Olmedo; Federico Lértora y Agustín Toledo; Darío Sarmiento, Ignacio Lago y Julián Marcioni; Alan Bonansea. DT: Iván Delfino.

Defensores de Belgrano: Alejandro Medina; Diego Magallanes, Juan De Tomaso, Gonzalo Gamarra y Martín Rodríguez; Agustín Benítez, Ignacio Gutiérrez, Leonardo Landriel y Lautaro Rodríguez; Joaquín Ardaiz y Enzo González. DT: Mariano Campodónico.

Estadio: Brigadier López.

Árbitro: Bruno Amiconi.

Colón Defensores de Belgrano Primera Nacional
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