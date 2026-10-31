El minuto a minuto del partido entre Colón y Defensores de Belgrano

Colón recibe a Defensores de Belgrano por la fecha 36 de la zona A de la Primera Nacional sabiendo que necesita ganar por seis goles para ser cuarto

Con la clasificación al Reducido asegurada y el quinto puesto casi listo, Colón recibe, con arbitraje de Bruno Amiconi y la cobertura de UNO Santa Fe y UNO 106.3, a Defensores de Belgrano por la fecha 36 de la zona A de la Primera Nacional. En la previa, se dieron todos los resultados que no le servían para ser tercero.