Con la clasificación al Reducido asegurada y el quinto puesto casi listo, Colón recibe, con arbitraje de Bruno Amiconi y la cobertura de UNO Santa Fe y UNO 106.3, a Defensores de Belgrano por la fecha 36 de la zona A de la Primera Nacional. En la previa, se dieron todos los resultados que no le servían para ser tercero.
El minuto a minuto del partido entre Colón y Defensores de Belgrano
Colón recibe a Defensores de Belgrano por la fecha 36 de la zona A de la Primera Nacional sabiendo que necesita ganar por seis goles para ser cuarto
Por Ovación
31 de octubre 2026 · 17:38hs
Formaciones de Colón y Defensores de Belgrano
Colón: Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Sebastián Olmedo; Federico Lértora y Agustín Toledo; Darío Sarmiento, Ignacio Lago y Julián Marcioni; Alan Bonansea. DT: Iván Delfino.
Defensores de Belgrano: Alejandro Medina; Diego Magallanes, Juan De Tomaso, Gonzalo Gamarra y Martín Rodríguez; Agustín Benítez, Ignacio Gutiérrez, Leonardo Landriel y Lautaro Rodríguez; Joaquín Ardaiz y Enzo González. DT: Mariano Campodónico.
Estadio: Brigadier López.
Árbitro: Bruno Amiconi.