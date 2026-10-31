Lago palpita el Reducido con Colón: "Acá se juega con corazón, alma y personalidad"

El goleador de Colón convirtió de penal en el triunfo 2-0 ante Defensores de Belgrano y destacó la importancia de llegar con confianza a la etapa decisiva

Colón cerró la fase regular con una victoria en el Brigadier López y ahora se prepara para afrontar el desafío más importante de la temporada. Después del 2-0 ante Defensores de Belgrano, Ignacio Lago analizó el presente, reconoció el desgaste y dejó en claro cuál debe ser la actitud para afrontar el Reducido.

El delantero volvió a ser protagonista al convertir desde el punto penal uno de los tantos de la noche. Con esa conquista, alcanzó los 16 goles en el campeonato y ratificó su importancia en el funcionamiento ofensivo del equipo de Iván Delfino. “Ya llegás a una etapa del torneo donde se empieza a sentir un poco todo, un torneo largo. Incluso si llegás a la final, vamos a terminar jugando el 20 de diciembre, entonces por ahí se llega con un poco menos de pierna, pero acá se juega con el corazón, con el alma y con mucha personalidad”, expresó Nacho.

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El atacante también se refirió a la manera en que el plantel afrontó la última fecha, en la que había otros resultados que podían modificar las posiciones de la tabla. Según explicó, el grupo mantuvo la atención puesta en su propio rendimiento y evitó distraerse con lo que sucedía en las otras canchas. “Nosotros siempre miramos lo que tenemos que hacer nosotros porque, si estamos bien, toque quien toque, vamos a salir a jugar como lo venimos haciendo. La verdad que las formas están siendo buenas, es lo que veníamos buscando más allá de los resultados. Nosotros nos enfocamos en nosotros y en lo que tenemos que hacer”, afirmó.

Ignacio Lago llegó a los 16 goles en Colón. UNO Santa Fe | José Busiemi

El descanso en Colón antes de la etapa decisiva

Con la fase regular concluida, Colón tendrá un período de preparación antes de comenzar su participación en el Reducido. Para Lago, este paréntesis puede resultar beneficioso tanto desde lo físico como desde lo mental, aunque reconoció que su preferencia es tener competencia todos los fines de semana. “No voy a mentir que sirve, por una cuestión de lo que te digo: la etapa final por ahí es la que más cuesta. Sobre todo, el que mejor esté a esta hora se va a llevar el ascenso”, analizó.

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De todas maneras, el goleador dejó en claro que no es de los que eligen descansar antes que jugar: “A mí me gusta jugar todos los fines de semana. Con cansancio, sin cansancio, siempre es lindo jugar”.

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Ahora, con Midland como adversario en el primer cruce eliminatorio, el mensaje de Lago apunta directamente a la mentalidad con la que Colón deberá afrontar lo que viene. El margen de error será mínimo y cada partido tendrá un peso determinante. “Acá donde se define todo viene lo más lindo. Es la manera en que hay que jugarlo”, cerró el delantero, que volvió a aportar su cuota goleadora y ya se enfoca en el objetivo que persigue todo el pueblo sabalero: conseguir el ascenso.