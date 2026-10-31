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Colón se juega ante Defensores una última carta para mejorar su llugar de cara al Reducido

Colón recibirá, a las 18, a Defensores de Belgrano con el fin de ganar y esperar para ver si puede aspirar a un mejor lugar en la zona A pensando en el Reducido

Ovación

Por Ovación

31 de octubre 2026 · 08:42hs
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Colón se juega ante Defensores una última carta para mejorar su llugar de cara al Reducido

Prensa Colón

Con la clasificación al Reducido asegurada y el quinto puesto como piso, Colón recibirá este sábado, desde las 18, con arbitraje de Bruno Amiconi y la cobertura de UNO Santa Fe y UNO 106.3, a Defensores de Belgrano con la intención de ganar y mantener viva la posibilidad de escalar en la zona A de la Primera Nacional.

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Aunque el Rojinegro ya tiene garantizado el quinto lugar, no será un partido para cumplir simplemente. Una victoria podría abrirle la puerta al tercer puesto, siempre que se produzcan algunos resultados favorables con Morón y Deportivo Madryn que, de ser posible, no deberían sumar de a tres. En ese escenario, sumar la victoria aparece como una condición indispensable para aspirar a cerrar la primera etapa del campeonato con una mejor ubicación.

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El entrenador Iván Delfino realizará dos modificaciones obligadas: Sebastián Olmedo ingresará por Facundo Castet, mientras que Darío Sarmiento ocupará el lugar de Franco García.

Sarmiento volverá a ser titular en Colón.

Sarmiento volverá a ser titular en Colón.

Enfrente estará un Defensores de Belgrano que llega con la tranquilidad de haber conseguido el objetivo de la permanencia. Sin esa presión, el conjunto dirigido por Mariano Campodónico buscará cerrar su participación en la fase regular con una buena presentación, aunque las cuatro bajas que tendrá para visitar Santa Fe obligarán al entrenador a introducir variantes.

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Para Colón, el desafío será aprovechar el respaldo de su gente, imponer condiciones y conseguir un resultado que le permita mirar con mejores perspectivas lo que viene. Porque el Reducido está a la vuelta de la esquina y, aunque el objetivo principal ya está cumplido, terminar lo más arriba posible puede marcar una diferencia en el camino hacia el ascenso.

Probables formaciones de Colón y Defensores de Belgrano

Colón: Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Sebastián Olmedo; Federico Lértora y Agustín Toledo; Darío Sarmiento, Ignacio Lago y Julián Marcioni; Alan Bonansea. DT: Iván Delfino.

Defensores de Belgrano: Alejandro Medina; Brian Gómez, Juan De Tomaso, Gonzalo Gamarra e Ian Pérez; Agustín Benítez, Ignacio Gutiérrez, Leonardo Landriel y Patricio Moyano; Francisco Tcherkaski y Enzo González. DT: Mariano Campodónico.

Estadio: Brigadier López.

Hora: 18.

Árbitro: Bruno Amiconi.

Colón Defensores de Belgrano Primera Nacional
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