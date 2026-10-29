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¿Qué debe pasar para que Colón termine tercero en la zona A?

Colón ya aseguró su lugar en el Reducido, pero una victoria o empate ante Defensores de Belgrano, y una combinación de resultados, pueden dejarlo tercero

Ovación

Por Ovación

29 de octubre 2026 · 20:03hs
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¿Qué debe pasar para que Colón termine tercero en la zona A?

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón afrontará este sábado, desde las 18, la última jornada de la fase regular de la Primera Nacional frente a Defensores de Belgrano. El equipo de Iván Delfino tiene garantizado el quinto lugar, aunque aún tiene chances de escalar posiciones. Para es deberá hacer su parte en el Brigadier López y ver cómo salen Morón y Deportivo Madryn.

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Las combinaciones que necesita Colón para subir en la tabla

Lo primordial es ganar para llegar a las 60 unidades y quedar en condiciones de meterse en la pelea por el tercer escalón, aunque dependerá de los resultados de sus competidores directos. Esto se dará si Deportivo Morón y Deportivo Madryn no suman de a tres.

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Si el Gallito se impone ante Ciudad de Bolívar quedará fuera del alcance para el Sabalero, porque se irá a 61. En ese escenario, solamente podrá aspirar al cuarto lugar si Deportivo Madryn no suma de a tres. Si el Aurinegro también gana, el equipo santafesino permanecerá quinto, salvo que se concrete una goleada histórica, por la diferencia a favor de los del Sur (+20 contra +16).

Colón tiene la ilusión de ser tercero o, en su defecto, cuarto.

Colón tiene la ilusión de ser tercero o, en su defecto, cuarto.

La cuenta más compleja aparece si Madryn consigue una victoria y Morón deja puntos en el camino. Allí, Colón podría alcanzar las 60 unidades, las mismas que tendría el conjunto patagónico. Pero la diferencia de gol otra vez pesa y el equipo de Delfino necesitaría una victoria por amplio margen que le permita superar a su rival en ese rubro. De lo contrario, quedaría cuarto. La otra opción para quedar tercero es que Colón empate, Madryn pierda y Morón no gane. Ahí, tiene mejor diferencia (+16 contra +14).

El repaso para que Colón quede tercero

—Ganar y que no lo hagan Morón y Deportivo Madryn

—En caso que el Aurinegro sume de a tres y el Gallito no lo haga, el Sabalero deberá golear, ya que tiene menor diferencia (+20 contra +16). A eso también se suma que los del sur tienen más goles a favor (51 contra 43) en caso de una utópica paridad.

–Empatar, que Morón no gane y Deportivo Madryn pierda.

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Un dato importante es que Colón jugará con los resultados de sus competidores ya conocidos, por lo que llegará al encuentro con el panorama definido sobre sus posibilidades de escalar en la tabla.

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El objetivo inmediato será imponerse en el Brigadier López y cerrar la fase regular de la mejor manera. Con el boleto al Reducido asegurado, el Sabalero buscará aprovechar la última oportunidad para mejorar su ubicación y llegar a los cruces eliminatorios con una ventaja deportiva más favorable.

Colón Defensores de Belgrano Primera Nacional
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