La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre en SANTA FE, RECREO y SAN JOSÉ del RINCÓN
Cortes programados por EPE para este fin de semana
Cortes programados para este sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Recreo y San José del Rincón
SÁBADO
Santa Fe
De 8 a 10: Calchines, Rosalía de Castro, Marcial Candioti y Necochea
Retiro de línea
De 9 a 13: Av. Blas Parera, Larrea, Beruti y Diagonal Santa Fe
Reemplazo de Conductores
De 10 a 12: Saavedra, Francia, Crespo e H. Irigoyen
Retiro de línea
San José del Rincón
De 8:30 a 12:30: Santa Rosa, Callejón Montenegro, Mazari y Bañadero
Maniobras de reconfiguración
Recreo
De 10 a 14: Por I. Crespo entre Saavedra Lamas y San Juan
Obras en media tensión
DOMINGO
Santa Fe
De 8 a 12: 25 de mayo, San Martín, Juan de Garay y Moreno
Reemplazo de Conductores
De 8 a 12:
Zona 1: Primera Junta, La Rioja, San Martín y 9 de julio
Zona 2: San Martín, 9 de julio, Primera Junta y La Rioja
Maniobras de reconfiguración
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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