Cortes programados por EPE para este fin de semana

Cortes programados para este sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Recreo y San José del Rincón

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La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre en SANTA FE, RECREO y SAN JOSÉ del RINCÓN

Santa Fe

De 8 a 10: Calchines, Rosalía de Castro, Marcial Candioti y Necochea

Retiro de línea

De 9 a 13: Av. Blas Parera, Larrea, Beruti y Diagonal Santa Fe

Reemplazo de Conductores

De 10 a 12: Saavedra, Francia, Crespo e H. Irigoyen

Retiro de línea

San José del Rincón

De 8:30 a 12:30: Santa Rosa, Callejón Montenegro, Mazari y Bañadero

Maniobras de reconfiguración

Recreo

De 10 a 14: Por I. Crespo entre Saavedra Lamas y San Juan

Obras en media tensión

DOMINGO

Santa Fe

De 8 a 12: 25 de mayo, San Martín, Juan de Garay y Moreno

Reemplazo de Conductores

De 8 a 12:

Zona 1: Primera Junta, La Rioja, San Martín y 9 de julio

Zona 2: San Martín, 9 de julio, Primera Junta y La Rioja

Maniobras de reconfiguración

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

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